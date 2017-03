UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Soleil Sorgè è la scelta di Luca Onestini?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: LUCA E MARCO FIRMANO LA PACE, SOLEIL TRA I DUE NUOVI TRONISTI – Luca Onestini e Marco Cartasegna, i due tronisti di Uomini e Donne, nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, hanno firmato la pace. Dopo essersi fatti la guerra sin dalla prima puntata, Luca e Marco hanno deciso di firmare un tregua dando maggiore importanza alla ricerca dell’amore e non alla rivalità. A scatenare la guerra tra i due è sempre stata Soleil Sorgè, la bella corteggiatrice che ha conquistato il cuore di Luca Onestini ma anche le attenzioni di Marco Cartasegna. Nell’ultima registrazione del trono classico c’è stato, tuttavia, un colpo di scena. Soleil, infatti, dopo aver lasciato lo studio nel corso dell’ultima puntata dopo essere stata accusata dalla corteggiatrice Marcella di uscire con un altro ragazzo, è tornata in studio per dimostrare a Luca tutto il suo interesse. Soleil, infatti, ha rifiutato di uscire in esterna con Marco Cartasegna che non ha nascosto il suo disappunto per la decisione della corteggiatrice. Da parte sua, Luca ha ammesso di provare un forte interesse per Soleil ma ha aggiunto di non volersi far guidare dall’ormone. Luca, infatti, non riesce a fidarsi di Soleil e continua così a buttarsi su Giulia Latini la quale, tuttavia, sente sempre più distante Luca. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, dunque, continua a dividersi tra Soleil e Giulia. Dopo aver mostrato il suo interesse per la Latini, Luca si sta avvicinando sempre di più a Soleil. Sui social, così, i fans di Uomini e Donne cominciano a credere che possa essere davvero Soleil la scelta di Luca. Marco, però, non sembra ancora disposto ad arrendersi nonostante abbia firmato la tregua con Luca. Marco, dunque, tornerà alla carica con Soleil mettendo nuovamente in crisi il suo rapporto con Luca?

