UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti, il ritorno di fiamma è possibile? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: RITORNO DI FIAMMA TRA GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI? – Tra Gemma Gelgani e Giorgio Manetti c’è ancora un affetto profondo. Dopo essersi lasciati, la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne hanno regalato un colpo di scena nel corso dell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi. Complice la delusione che le ha inferto Michele D’Ambra, Gemma Galgani si è riavvicinata a Giorgio Manetti che, dopo averla consolata in puntata, le ha inviato un sms per esortarla a non buttarsi più e a non perdere le speranze di trovare l’amore. Il dolce gesto dell’aitante cavaliere ha riacceso le speranze non solo in Gemma ma anche nei fans più romantici del trono over che, da sempre, sognano il ritorno di fiamma tra i due assoluti protagonisti del trono over. Il riavvicinamento c’è stato ma difficilmente ci sarà il ritorno di fiamma. Se, infatti, Gemma non avrebbe alcun problema a tornare tra le braccia di Giorgio per il quale prova ancora un profondo affetto, il Manetti, al contrario, pur provando un affetto profondo per la dama non sembra disposta a tornare sui suoi passi. Tra Gemma e Giorgio, dunque, non ci sono più speranze. La dama storica del trono over continua a credere nell’amore e a sperare di poter trovare il principe azzurro che, nella sua mente, ha le sembianze di Giorgio Manetti. Il cavaliere deciderà di darle un’altra possibilità?

© Riproduzione Riservata.