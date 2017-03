UOMINI E DONNE / Gossip: Ginevra Pisani ancora rivale di Sonia Lorenzini? Ecco le sue dichiarazioni

UOMINI E DONNE, GOSSIP: GINEVRA PISANI PARLA DEL RAPPORTO CON CLAUDIO E LA RIVALITÀ CON SONIA LORENZINI - Sulla storia d'amore di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani nessuno avrebbe mai scommesso più di tanto. Ed invece, la coppia uscita dalla prima stagione del trono classico di Uomini e Donne, sta vivendo una storia d'amore che strizza fortemente l'occhio alla progettualità e il futuro. Il trono di Claudio D. non appassionava molto il pubblico e, la presenza di Sonia Lorenzini regalava quello sprint in più in grado di regalare al suo percorso un poco di pepe. Ecco perché, i fan del programma pensavano che l'ex tronista potesse scegliere la mantovana senza ombra di dubbio, ed invece... Ribaltando i pronostici, D'Angelo ha deciso di uscire fuori dal programma con la giovanissima Ginevra Pisani, la 18enne che, nonostante l'età si è sempre dimostrata più matura e consapevole del previsto. Il VicoloDelleNews, ha intervistato in esclusiva la campana che, tra le altre cose, ha parlato anche della sua ex rivale. Ginevra ha raccontato di essere stata da sempre una fan di Uomini e Donne e, dopo la maggiore età ha deciso di fare questa nuova esperienza. La Pisani è rimasta affascinata dal suo attuale fidanzato per la sincerità del video di presentazione: "Mi lasciava piacevolmente stupita il suo affetto, il suo legame con la famiglia. Trasmette purezza, fiducia, queste sono state le caratteristiche principali". Di seguito la modella ha raccontato di essere proprio al settimo cielo tra le braccia di Claudio: "Sul piano sentimentale non potrei chiedere di meglio, non avrei mai immaginato che potesse andare così bene". Ginevra ha raccontato anche della convivenza e parlato della famiglia di D'Angelo: "Persone deliziose, ognuno di loro ha delle caratteristiche differenti, lui con la sua famiglia possiede un legame esclusivo". Successivamente la Pisani ha affermato che la rivalità con Sonia Lorenzini è terminata con la fine del trono di Claudio: "Per me è uscita dalla mia vita quando io e lui siamo usciti dal programma".

