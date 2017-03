UOMINI E DONNE / Trono Classico Registrazione: Giulia Latini delusa da Luca Onestini, ecco perché

UOMINI E DONNE, REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI SCEGLIERÀ SOLEIL? I GIOCHI SONO FATTI E GIULIA LO SA! - L'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha regalato non poche sorprese. Proprio durante il corso della giornata di ieri, i tronisti si sono riuniti nuovamente presso gli Studi Elios e, le danze si sono aperte con la presentazione di due nuove protagoniste: Desirèe Popper e Rosa Perrotta, modelle bellissime che non rispecchiano assolutamente i canoni della ragazza acqua e sapone che potresti facilmente ritrovare sullo stesso pianerottolo della tua abitazione. La regina incontrastata di questo nuovo appuntamento è risultata essere ancora una volta Soleil Sorgè, la corteggiatrice di Luca Onestini. La giovane 22enne però, nonostante l'interesse per l'ex Mister Italia, sembra non disdegnare le attenzioni di Marco Cartasegna, il nuovo tronista arrivato alla corte di Maria in sostituzione di Manuel Vallicella. Desirèe ha fatto il suo esordio in studio vestita in maniera semplice senza tacchi e scollature e, anche per questo si è già catturata la simpatia di Tina Cipollari e Gianni Sperti, così come si legge sul blog di Isa&Chia. In studio per le due nuove troniste sono arrivate alcune vecchie conoscenze e quindi, anche per questo la puntata si è allungata ulteriormente tra presentazioni ed un salto nel passato. Di seguito si sono aperte anche le danze delle dinamiche di Luca e Marco con l'esterna di Giulia Latini e l'ipotetica aria gelida di Onestini. Di ritorno in studio, c’è stata anche una breve parentesi sul loro incontro e le velate rassicurazioni di Luca ormai chiaramente indirizzato solo verso Soleil. A questo punto, i giochi sembrano già essere fatti: Soleil sarà la scelta finale? Secondo le talpe del web, la puntata speciale con protagonista Luca non è poi così lontana.

