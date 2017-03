Una vita/ Video replica puntata 2 marzo: incubi per Cayetana e sorrisi per Casilda

Una vita, video replica puntata 2 marzo: Nelle ultime puntate di Una Vita, Leonor è riuscita a convincere Cayetana a permettere alle domestiche di continuare a lavorare ad Acacias 38. Martin va a cercare Casilda e, quando la trova e lei gli svela quanto accaduto, i due si baciano. Nel frattempo, Ursula ha portato a Cayetana i fascicoli riguardanti le sue indagini. Leggendoli la donna ha trovato dei particolari strani. Infatti, non possiede la cicatrice dell'intervento dell'appendicite che dovrebbe avere. Per tale motivo, ha deciso di parlarne con Fabiana. Intanto, Teresa ha scoperto da Celia che Mauro ha un'altra donna. Per tale motivo, lei gli ha tirato uno schiaffo in faccia. Nel corso della puntata del 2 marzo di Una Vita, Cayetana scopre di essere la figlia di Fabiana. La domestica confessa finalmente la verità e Cayetana va su tutte le furie e non riesce ad accettare questa situazione. Fabiana confessa che voleva una vita migliore per lei, ma Cayetana non vuole stare vicina a lei e non crede ancora di essere la figlia di una domestica. Cayetana piange e tira uno schiaffo a Fabiana, in quanto quest'ultima le dà del tuo. La donna la caccia anche di casa e la domestica in lacrime le chiede di non mandarla via. Casilda felice abbraccia Rosina, in quanto è contenta che sia tornata a lavorare per loro. La donna la respinge subito e le chiede di non avere più simili comportamento. Maximiliano chiede alla moglie di non perdere la pazienza con la domestica. I due coniugi Hidalgo stanno passando momenti di grande complicità. Nel frattempo, Mauro va a cercare Teresa e quest'ultima chiede a suor Brigida di dire all'ispettore che non c'è. La maestra confessa alla suora che nella vita di Mauro vi è un'altra donna. Per tale motivo, non può collaborare con lui e soprattutto non può vederlo ogni giorno. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 2 MARZO DI UNA VITA.

© Riproduzione Riservata.