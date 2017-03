Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Trono Over, duro attacco per Giorgio Manetti (oggi 3 marzo 2017)

Anticipazioni Uomini e Donne, oggi in onda la terza parte del Trono Over: Gemma ancora in crisi per Michele, lui chiude tutto (oggi 3 marzo 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Grande protagonista in queste puntata è stata ancora una volta Gemma che ancora oggi è molto provata per le rivelazioni fatte da Cristina su Michele. Maria De Filippi cerca allora di capire il suo stato d'animo, mentre Giorgio le consiglia di continuare a conoscere Michele se è questo quello che vuole, fregandosene anche delle chiacchiere degli altri. La Galgani però si dice molto delusa e senza la volontà di dare un'altra occasione a Michele, ma è lui che interrompe tutti e prende la parola dichiarando che, a questo punto, è lui a voler chiudere tutto perchè la situazione è davvero stressante. La parentesi per ora si chiude qui per passare a Ruggero che ha davanti a sé Carmen e Simona, con la seconda c’è stata una frequentazione di venti giorni anche se ora ci sono dei piccoli intoppi sia per la pubblicazione di una sua foto che per la frequentazione con Carmen.

Uomini e Donne, oggi in onda la terza parte del Trono Over: polemiche per Giorgio Manetti (oggi 3 marzo 2017) - Oggi le cose sono però cambiate perchè Ruggero dice di non essere più interessato a Carmen perché non lo lascia libero di fare ciò che vuole. Il cavaliere ha visto Simona nella sua città, hanno cenato e non sono mancate dichiarazioni un pò piccanti come un "ti vorrei assaggiare" e ci sono stati una paio di bacetti; oggi infatti confermano di volere continuare a vedersi. In studio però i commenti di Marco e Anna non sono positivi, anzi,la dama trova Ruggero falso. Tocca ancora a Giorgio Manetti sedere al centro dello studio entra Giovanna e siede davanti a lui che accoglie anche Antonella. Il cavaliere ha apprezzato la sua conoscenza, ma la dama ha invece notato la sua superficialità. Giorgio spiega che, dopo avere ascoltato la sua storia, ha compreso che è una donna che si annulla per amore. La dama non è d'accordo e trova che sia lui a fare “il principe azzurro”, affermazione che trova in accordo anche Astrid è d’accordo con la signora.

