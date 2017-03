VOLAVERUNT/ Su Cielo il film con Penelope Cruz e Jordi Mollà (oggi, 3 marzo 2017)

VOLAVERUNT, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - Volaverunt, il film in onda su Cielo oggi, 3 marzo 2017 alle ore 21:15. Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta nel 1999 in Spagna dalla Television Espanola in collaborazione con la Eurimages, Canal + e diverse altre case cinematografiche. Il film è stato diretto dal regista Bigas Luna e nel cast sono preseti diversi attori piuttosto noti dal grande pubblico come nel caso di Aitana Sanchez Gijon, Penelope Cruz, Jordi Mollà, Stefania Sandrelli, Jorge Perguorria e Olivier Achard. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

VOLAVERUNT, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia del mistero nascosto dietro il famoso e celebre dipinto del pittore Francisco Goya, la Maya desnuda con particolare attenzione verso la modella che poi passerà alla storia come la Maya desnuda. Questo quadro in precedenza prendeva proprio il nome di Volaverunt in quella che era la fase preparatoria dell’incisione. È il 1802, precisamente il 23 luglio, quando la conosciuta e raffinata duchessa D’Alba (Aitana Sanchez-Gijon) sta per organizzare un’importante ed elegante cena di gala in occasione dell’inaugurazione del proprio nuovo palazzo. Tutti i commensali invitati hanno alcuni precedenti con la duchessa, chi per un motivo e chi per l’altro ciascuno nutre dell’astio nei suoi confronti, ma ciò nonostante tutti decidono di prendere parte a questo importante appuntamento mondano. L’indomani mattina però la duchessa D’Alba viene trovata morta in quella che sembra in prima analisi una morte naturale. Qualcosa però non torna e nel luogo in cui la donna viene trovata, iniziano le prime indagini, e qualcuno inizia a far trapelare tutta una serie di indiscrezioni e segreti che portano alla luce molti retroscena che iniziano a far nutrire il sospetto che la potente duchessa D’Alba fosse stata avvelenata. Si sparge la notizia che il noto pittore Francisco Goya stesse cercando una modella per realizzare un suo dipinto e che avesse visto proprio nella duchessa una possibile modella, ma che tuttavia il pittore avesse anche approfittato della compiacenza di un’altra donna ed ossia della modella PepitaTudò (Penelope Cruz) che era già stata al servizio del noto pittore come sua modella. Pepita era inoltre anche l’amante del primo ministro Godoy che a sua volta usava intrattenersi in una relazioneextraconiugale con la regina Maria Luisa di Borbone che altri non era che la moglie di re Carlo IV. La morte della duchessa D’alba quindi crea un fitta rete intorno alla quale si inizia ad indagare non solo per far luce su questa strana e misteriosa morte, ma anche per capire se il volto e le forme così perfette ritratte dal pittore Francisco Goya fossero appunto della Duchessa D’Alba trovata morta oppure di Pepita Tudò?

