17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI)/ Da oggi al cinema il film diretto da Kelly Fremon Craig (30 marzo 2017)

17 anni (e come uscirne vivi) al cinema, Immagine presa dal web

17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI), IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (30 marzo 2017) - 17 anni (e come uscirne vivi) è un film scritto e diretto da Kelly Fremon Craig, al suo debutto come regista, ed interpretato da Hailee Steinfeld (Tutto può cambiare, Pitch perfect 2, Ender's Game), Woody Harrelson (Now you see me - I maghi del crimine, la saga di Hunger games, Amici di letto) e Haley Lu Richardson (Split, le serie tv Ravenswood e Diario di una nerd superstar). 17 anni (e come uscirne vivi) uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane, oggi giovedì 30 marzo 2017.

17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI), IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (30 marzo 2017) - Nadine (Hailee Steinfeld) è un'adolescente difficile, orfana di padre, solitaria e sboccata. La madre è quasi del tutto assente, presa dai problemi quotidiani e distrutta dall'essere rimasta vedova così giovane. Come figura paterna Nadine ha un professore di storia, Mr. Bruner (Woody Harrelson), a cui confessa addirittura di stare meditando il suicidio. Nadine e Krista (Haley Lu Richardson) sono migliori amiche durante gli anni del liceo. Le due ragazze sono inseparabili, e le piccole grandi tragedie dell'adolescenza, come il nuovo taglio di capelli di Nadine, non sono in grado di incrinare la loro amicizia. Nadine ha uno spasimante di origini coreane (Hayden Szeto), ma Krista sembra essere felicemente single. Nadine scopre però ben presto che l'amica ha un fidanzato segreto, di cui non ha mai parlato nemmeno a lei, la sua amica del cuore. Ben presto Nadine scopre la ragione del segreto: il ragazzo di Krista è suo fratello Darian (Blake Jenner), con cui Nadine non riesce proprio ad andare d'accordo. Questo incrinerà l'amicizia fra le due ragazze fino a trasformarle in acerrime nemiche, mentre il liceo scorre attorno a loro con tutte le difficoltà di essere adolescenti.

17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI), IL FILM DA OGGI AL CINEMA: UNA COMMEDIA ADOLESCENZIALE (30 marzo 2017) - Il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival nel settembre 2016, ed è uscito nelle sale americane in novembre. Per la sua interpretazione in questa pellicola Hailee Steinfeld ha ricevuto una nomination ai Critics' Choice Awards come miglior giovane interprete e una ai Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale. Il film è stato bene accolto dalla critica statunitense, che l'ha giudicato come una commedia adolescenziale molto originale e fuori dai classici schemi della classica pellicola sul liceo, i ragazzi e i classici problemi della difficile età di passaggio. 17 anni (e come uscirne vivi) sarà distribuito in le sale italiane il 30 marzo 2017.

