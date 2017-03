ALEX BRITTI/ Riuscirà a restare nel talent culinario? (Celebrity Masterchef, 30 marzo 2017)

Alex Britti, Masterchef Celebrity

ALEX BRITTI, IL CANTANTE E’ IL CONCORRENTE A CELEBRITY MASTERCHEF (30 MARZO 2017) - Celebrity MasterChef è il nuovo programma di Sky nel quale si contenderanno il titolo di chef i vip nostrani, che verranno giudicati da Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. A Celebrity MasterChef la prima eliminata è stata Enrica Guidi, la giornalista sportiva di Sky Sport. Nell'ultima puntata invece sono stati eliminati l'attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta e l'astrologo Antonio Capitani. Nel corso delle prime due puntate - che hanno registrato uno share del 4%- si è distinto in particolar modo il cantante Alex Britti.

ALEX BRITTI, LA SUA PASSIONE PER LA CUCINA (30 MARZO 2017) - Il pubblico dei social già dalla prima puntata lo ha eletto come potenziale vincitore: infatti il cantante romano si è distinto per una cucina mediterranea, semplice, ma ricca di spunti interessanti. È veloce nel creare i piatti, attento, preciso e sembra una spanna sopra gli altri concorrenti. Il concorrente ha dichiarato di esser voluto andare a MasterChef perché è un fan del programma: lo segue da tanto tempo e pian piano ha iniziato a sperimentare ricette nuove. Gli piace organizzare cene, dare colore alla tavola e progettare tutto nel minimo dettaglio. Si è inoltre distinto per la sua capacità di mettere a proprio agio i colleghi della squadra, e saper essere un ottimo leader e supporto. L'ultima puntata - la quarta della stagione - ha visto sfidarsi nell'atmosfera bucolica delle colline di Montalcino, due squadre capitanate da Roberta Capua e Mara Maionchi. Hanno preparato la Benfinita in due ore e mezza, un pranzo per i lavoratori nelle vigne composto da tre portate: pici alle briciole di pane; scottiglia di cinghiale e ciambellone casereccio e moscardello. Nella squadra di Roberta Capua c'era anche il cantante Alex Britti, che si è occupato della preparazione del cinghiale. Alla fine della puntata i vincitori sono stati proprio i vip della squadra blu, che hanno cucinato dei pici alle briciole di pane decisivi per la vittoria.

ALEX BRITTI, COME ANDRA' AI FORNELLI? (30 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera, i sette celebrity rimasti dovranno affrontare una nuova Mistery Box e nuove eliminazioni, perché il tempo stringe e il vincitore dev'essere decretato quanto prima. Il cantante riuscirà a restare nel programma? Sicuramente fino a questo momento ha dimostrato di avere tutti i requisiti per potercela fare. Puntata dopo puntata sta dimostrando costanti miglioramenti e una grande capacità di adattamento. Ricetta dopo ricetta Alex Britti sta migliorando le sue competenze: è più capace di capire se i suoi piatti sono gradevoli, sa capire la cottura dei cibi anche ad occhio, e impiatti le sue creazioni in maniera sempre più professionale. Questo concorrente ha ancora molto da regalare al programma e sarà difficile eliminarlo.

