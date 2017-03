AMICI 16/ Serale 2017, anticipazioni e news: Morgan dopo Mike Bird sbotta con Shady “Ti mollo!”

Amici 2017

AMICI 16, SERALE 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: DOPO MIKE BIRD, PROBLEMI ANCHE TRA SHADY E MORGAN - Cominciano i primi problemi e le prime incomprensioni tra Marco Castoldi in arte Morgan e gli allievi della Squadra Bianca: cosa succede? Lo scorso 25 marzo è andato in onda il primo serale 2017 di Amici 16. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ha fatto il suo esordio in prime time sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e, durante il corso della prima puntata, proprio la squadra del musicista di Monza si è portata a casa la vittoria. La seconda puntata serale che andrà in onda il prossimo 1 aprile però, come ben sapete non si è conclusa nel migliore dei modi, ecco perché, proprio la Squadra di Morgan vedrà l'eliminazione de Lo Strego tra le perplessità del pubblico. Nel frattempo, nella scuola di Amici proseguono le lezioni e gli impegni e, tra le tante cose, proprio Morgan si è scontrato con Mike Bird (all'anagrafe Michele Merlo). Il vocal coach della Squadra Bianca infatti, ha affidato all'allievo un brano dei Pink Floyd ma lui, non si è dimostrato entusiasta, ma anzi: "Di là fanno le figate - si è sfogato Mike Bird, per poi aggiungere: "le cose che conoscono tutti. Io devo tradurre un pezzo dei Pink Floyd, che nessuno sa chi sono, e devo cantare 'Ci vuole un fiore'. Ma come la canto? - ha chiosato fortemente giù di morale. Mike poi, rincara la dose per evidenziare ancor di più il suo malcontento: "Delle cinque non ne canterei nemmeno una". La selezione musicale di Morgan evidentemente non ha entusiasmato il giovane che si è subito confrontato con i suoi compagni di scuola. Pronta la replica di Castoldi, che non ha perso tempo per rimproverare il suo allievo maldestro: "Non sai un c*** di musica - ha urlato Morgan per poi affermare: "Stai zitto, non parlare. La cosa allucinante è che io sto lavorando per te, ma chi sei?". Il tutto, dopo averlo interrogato su Sergio Endrigo. Proprio alcuni giorni fa, il direttore artistico della Squadra Bianca si era sfogato su La Stampa: "Di talent ne ho visti tanti e posso dire che la classe che mi sono ritrovato qui è una delle più indisciplinate delle quali mi sia mai occupato. Devono essere raddrizzati e mi impegnerò per farlo. Vedo in questi giovani un sacco di pressapochismo. C’è chi si lamenta delle canzoni che assegno senza rendersi conto che gli sto facendo un favore. Michele Merlo per esempio - ha aggiunto Morgan -, mi ha detto che dei Pink Floyd non se ne fa nulla e avrebbe preferito cantare il suo inedito. In più vuole essere chiamato Mike Bird. Ma si rende conto?". Nel frattempo, Morgan è sbottato anche contro Shady: "Io ti volevo fare un discorso in questa settimana: siccome mi hai fatto arrabbiare, volevo dire che io ti mollo, ti lascio a Boosta. Fate voi! Ti mollo, non voglio stare con chi non vuole stare con me", lei sorride incredula, come andrà a finire? Cliccate qui per visualizzare la clip.

© Riproduzione Riservata.