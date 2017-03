ANOTHER CINDERELLA STORY/ Su La5 il film con Selena Gomez (oggi, 30 marzo 2017)

film prima serata

ANOTHER CINDERELLA STORY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - Another Cindarella story, il film in onda su La5 oggi, 30 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale nata da una coproduzione canadese – americana del 2008 per la regia di Damon Santostefano. Nel cast sono presenti tanti nomi famosi come Selena Gomez, Andrew Seeley, Jane Lynch, Jessica Parker Kennedy e Emily Perkins. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ANOTHER CINDERELLA STORY, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una giovane ragazza di nome Mary Santiago (Selena Gomez) che è un ballerina con un indiscusso talento. La povera Mary ha perso sua madre e così viene presa in affidamento da una pop star di nome Dominique (Jane Lynch) in quanto conosceva sua madre perché aveva lavorato nel suo corpo di ballo. Dominique ha già due figlie, Britt (Emily Perkins) e Bree (Katharine Isabelle) che non vedono di buon occhio Mary, la quale non ha amici se non un’aspirante stilista di nome Tamy (Jessica Parker Kennedy). Un giorno nella scuola di Mary arriva un cantante che vuole terminare i suoi studi. Si tratta di Joey Parker che è molto ambito e con il quale Dominique vorrebbe esibirsi. Parker però rifiuta. Successivamente viene organizzato un ballo in maschera nella scuola di Mary che non vede l'ora di parteciparvi. Tuttavia Dominique glielo impedisce in tutti i modi, ma Mary decisa a prendervi parte riesce a scappare anche grazie all’aiuto di Tamy. Durante il ballo in maschera Mary viene avvicinata proprio da Joey con il quale balla un appassionante tango, anche Tamy incontra una persona formidabile, ed è il miglior amico di Joey, Dustin (Marcus T. Paulk). Purtroppo a mezzanotte Mary deve andare via in quanto Dominique potrebbe rientrare a casa e quindi scoprirla. Nello scappare via perde il proprio mp3. Joey lo trova e inizia a risalire a chi appartenga ma viene deviato dalle sorellastre di Mary. Joey capisce che si tratta di Mary così l'aiuta a prepararsi per prendere parte ad una scuola di ballo di Manhattan. Dominique, ancora una volta si frappone al loro amore, così racconta una bugia dietro l’altra a Joey. Mary ora è di nuovo sola, lo è anche Tamy ma le due non si arrendono e scoprono tutti i doppi giochi di Dominique e delle sorellastre. Finalmente le due amiche possono riunirsi ai loro amori.

© Riproduzione Riservata.