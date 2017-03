ARISA/ Dalle polemiche di X Factor allo show di Canale Nove (Hidden Singer, 30 marzo 2017)

Arisa (LaPresse)

ARISA, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE (HIDDEN SINGER, 30 MARZO 2017) - Arisa ospite a Hidden Singer: la cantante di Sincerità arriva allo show musicale sul canale Nove il prossimo 30 marzo. Nuovo appuntamento con il quiz di Federico Russo: dopo Nek, tocca ad Arisa mettersi in gioco tra canzoni, sketch e interviste.

ARISA, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: LE NOVITA' LAVORATIVE (HIDDEN SINGER, 30 MARZO 2017) - Arisa ha da pochi giorni chiuso la sua tourne teatrale con il suo spettacolo - ultima data il 27 marzo al Linear Ciak di Milano - e ha anche lanciato un nuovo singolo inedito, dal titolo Ho perso il mio amore. La canzone è una ballata romantica in italiano ed è la colonna sonora del film La verità, vi spiego, sull'amore: nella pellicola Arisa recita un piccolo ruolo. Ma le novità lavorative più importanti per la cantante di Genova sono previste per maggio: Arisa parteciperà infatti a Italia, amore mio, il più grande festival della musica italiana in Giappone. Recentemente la giudice di X Factor ha confessato ai giornali che rifarebbe volentieri l'esperienza al talent show di Sky: partecipare a X Factor 11 per Arisa sarebbe prendere due piccioni con una fava. La cantante ha infatti detto che lo farebbe per soldi e per piacere: vorrebbe comprare, infatti, una casa più grande. Ma Arisa non sarebbe disposta a partecipare a tutti i reality show: si all'Isola dei famosi, ma senza troppe telecamere, no al Grande Fratello Vip dove perderebbe del tutto la sua privacy.

ARISA, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: LA CARRIERA (HIDDEN SINGER, 30 MARZO 2017) - Dal 2008, anno di debutto a oggi, Arisa ha pubblicato sette album, dei quali cinque in studio, uno live e uno con i suoi maggiori successi. La notorietà arriva nel 2008 con Sanremolab, concorso off topic al Festival di Sanremo che la cantante genovese vince ma è con il Festival vero e proprio, nello stesso anno, che Arisa diventa famosa: con la canzone Sincerità si aggiudica il 59esimo Festival nella sezione nuove proposte. Da allora una lunghissima serie di singoli e successi che le valgono il premio Mia Martini, il premio della sala stampa dell'Ariston nel 2012, diversi Wind Music Awards e un premio Venice Music. Con Sanremo il feeling è speciale: nel 2014 ha vinto l'edizione, stavolta dei big, portando in gara la canzone Controvento. Dal 2010 per tre anni consecutivi è stata giudice del programma X Factor. Ma Arisa è anche un'attrice e una doppiatrice, infatti ha recitato in tre film: al cinema l'abbiamo vista in Tutta colpa della musica, per la regia di Ricky Tognazzi, La peggior settimana della mia vita di Alessandro Genovesi e l'ultimo lavoro Colpi di fulmine, del campione di incassi Neri Parenti. Tra i suoi maggiori successi ci sono Malamorenò, Voce, Guardando il cielo, La notte, Controvento.

