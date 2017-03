Alba Parietti / J-Ax risponde a chef Rubio e scomoda la diva che sbotta sul "Al Naturale Parietti"

Alba Parietti (Instagram)

Alba Parietti risponde a J-Ax dopo il tweet in cui l'ha chiamata "Al Naturale Parietti": il messaggio al vetriolo della showgirl - Non si arresta la polemica sorta qualche giorno fa che ha visto protagonisti chef Rubio e J Ax, nata da un commento del primo su Fedez. Se ieri sono arrivate le scuse di J Ax per i termini "troppo forti" da lui usati, oggi a dire la sua è Alba Parietti. La showgirl, attualmente concorrente a Ballando con le stelle, è stata infatti tirata in causa nel botta e risposta tra lo chef e il rapper con una metafora di quest'ultimo che faceva riferimento ai suoi ritocchini estetici. Alcune ore fa anche la Parietti è stata messa al corrente dei tweet infuocati e del riferimento fattole e ha deciso di dire la sua. "Mio figlio mi manda questa frase di j-ax in difesa di Fedez - esordisce Alba mostrando lo screen del tweet di J Ax - e per difendere l'amico, che farebbe meglio a farne a meno, oltre a fargli scherzi idioti, di questi interventi inopportuni, fa' umorismo su di me - ecco allora che scatta la dura risposta della Parietti - capisco faccia notizia, è la moda del momento! Benissimo, sono contenta di essere sempre il centro dei pensieri di chiunque sia, ma qualcuno spiega a questo gregge di pecore che le " battute" servono per far ridere non per offendere alla c......?". Le parole di Alba Parietti sono pungenti e a tratti davvero forti e rispondono al tweet di J-Ax che l'aveva chiamata "Al Naturale Parietti". Non è tutto, perchp la Parietti conclude con un'ultima frecciatina al noto rapper: "Viva la Littizzetto, lei può dire ciò che vuole. Per fare satira ci vuole cultura e intelligenza, essere un cafone non basta! Mono neurone, spero sia alterato perché ha bevuto se no davvero per tanta scemenza ...non c'è speranza!". Chissà se J-Ax risponderà e magari si scuserà anche in questa occasione...

