Alessia Macari/ Paola Caruso le ruba il posto nel programma di Teo Mammucari? Spunta l'indiscrezione

Alessia Macari

Alessia Macari, la nota Ciociara "silurata" dal programma di Teo Mammucari per Paola Caruso? L'indiscrezione - Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip abbiamo ritrovato la bella Alessia Macari nel nuovo programma di Italia Uno condotto da Teo Mammucari, "Lo scherzo perfetto". Il suo ruolo, così come quello di Gene Gnocchi, è quello di dire la sua sui concorrenti che in studio presentano il loro scherzo; ruolo sempre preso sottogamba da Mammucari che in più di un'occasione ha scerzato con lei, facendo battute sagari sul suo aspetto prorompente e la sua dialettica. Per la Macari arrivano però brutte notizie. Un'indiscrezione, lanciata dal settimanale Oggi, annuncia infatti che: "Alessia Macari, 23, meglio nota come «la ciociara» di Avanti un altro, è stata buttata fuori da Lo scherzo perfetto, il fortunato show condotto da Teo Mammucari su Italia 1. Al suo posto, Teo vorrebbe arruolare l’ex naufraga Paola Caruso, storica rivale di Alessia. Ci riuscirà?". Insomma non solo la Macari lascia il suo posto, ma potrebbe essere sostituita addirittura dalla sua "nemica giurata", col la quale sembrava essere arrivata la riappacificazione a Selfie - Le cose cambiano, dove la Macari si è presentata per superare la sua fobia delle Barbie. Teo Mammucari riuscirà nel suo intento? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.