Amici 2017 Serale / Video, caos nella squadra Bianca: Morgan "molla" Shady, Boosta litiga con Lo Strego

Amici 2017 Serale, Morgan

Amici 2017 Serale, è caos nella squadra Bianca: Morgan molla Shady, Boosta litiga con Lo Strego che lascia l'aula - Se nella squadra Blu di Elisa regna l'armonia e la serenità, nella squadra Bianca è ormai il caos. Morgan non è di certo un direttore artistico come gli altri visti finora e il rapporto con i cantanti della squadra sembra ormai vacillare. Se qualche giorno fa abbiamo assistito allo scontro con Mike Bird - finito con parole anche abbastanza dure - nell'ultima puntata Morgan si è scagliato contro Shady. In particolare il coach ha deciso di 'abbandonare' la cantante e di smettere di seguirla, lasciando che lavori soltanto con Boosta. "Io non lavoro con chi non ha il piacere di lavorare con me, quindi ti mollo!", queste le parole di Morgan a Shady, rimasta senza parole e molto sorpresa dalla reazione del suo direttore artistico. Ma se Morgan ha deciso di non seguire Mike e Shady, contemporaneamente Boosta ha avuto un forte scontro in sala canto con Lo Strego. "Sei sempre a lamentarti, ma devi avere rispetto per lei che viene a lavorare per te tutto il tempo. Se non vuoi stare qua vattene a casa e andiamo avanti lo stesso!" sbotta Boosta in sala canto, esortando Lo Strego ad essere attento anche al lavoro della sua insegnante. I toni si alzano e si fanno infuocati e Lo Strego si difende dalle accuse "Ma mi potrò lamentare? Posso avere uno sfogo?". Gli animi non si placano e Lo Strego lascia l'aula sbattendo la porta. La squadra Bianca resisterà a queste tensioni o ci sarà qualche "cambio" di squadra inaspettato?

