BEAUTIFUL / Anticipazioni americane 31 marzo: dubbi per Eric, con Quinn sta per finire?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 31 MARZO: ERIC COMINCIA A DUBITARE? - Negli Stati Uniti andrà in onda domani l'ultima puntata di Beautiful della settimana, nella quale si parlerà inevitabilmente di quanto accaduto in Australia. Brooke e Ridge, infatti, avrebbero dovuto diventare marito e moglie nella Terra dei Canguri ma tale iniziale progetto è stato annullato, senza una vera e propria spiegazione. A porsi dei dubbi su dei possibili segreti tra la coppia, sarà lo stesso Eric che cercherà di capire per quale motivo il figlio e la Logan non abbiano realizzato il loro sogno d'amore, progetto che inseguono da una vita intera. Otterrà le risposte che andrà cercando? O ancora una volta Brooke deciderà di tacere, come richiesto da Ridge e Quinn? Il povero patriarca Forrester penserà che tra lui e la moglie tutto stia andando per il meglio, anche se molto presto tutto potrebbe cambiare. Sappiamo bene che a Beautiful le bugie hanno le gambe corte e questa storyline dura ormai da troppo tempo...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 31 MARZO: LA REAZIONE DI BROOKE E' SCONTATA? - Quale sarà la reazione di Brooke di fronte alla scoperta della tresca clandestina dei Quidge? Domani andrà in onda negli Stati Uniti l'ultima puntata della settimana di Beautiful nella quale si riparlerà ancora delle conseguenze di quel bacio. E mentre Katie e Ridge si confronteranno sugli ultimi avvenimenti, anche Brooke dovrà prendere una decisione importante e definitiva: dimenticherà ciò che ha visto, accettando le poco rassicuranti richieste di Ridge? O tornerà dall'altro uomo della sua vita ovvero quel Bill che lei stessa non ha mai smesso di amare? Solo qualche settimana fa, infatti, la Logan si era presentata dal magnate porgendogli il suo personale regalo di compleanno e dimostrando di provare per lui qualcosa in più di una semplice amicizia. Lo Spencer l'aveva messa in guardia prevedendo che molto presto Forrester l'avrebbe fatta soffrire, e come sembra le cose andranno proprio in questo modo. Il tutto porterà ad un inevitabile ricongiungimento tra i Brill?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 31 MARZO: RIDGE AMMETTE LE SUE COLPE? - E' tempo di resa dei conti nelle puntate americane di Beautiful nelle quali il flirt clandestino tra Ridge e Quinn è stato svelato. Brooke ha scoperto il bacio della coppia e da quel momento tutte le sue certezze sono venute meno. Mentre Ridge ha cercato di tranquillizzare la fidanzata, dicendole che le loro promesse resteranno comunque valide, Brooke ha faticato a nascondere la propria rabbia arrivando molto vicina dal confessare la sua scoperta ad Eric. Per il momento il patriarca Forrester non ha saputo del tradimento, eppure la verità potrebbe essere davvero molto vicina. Anche Katie, infatti, comincerà a pensare che alla sorella possa essere accaduto qualcosa di grave e domani affronterà il futuro cognato, chiedendogli di spiegargli le ultime novità. Lei per prima, infatti, aveva sospettato che tra Quinn e Ridge ci fosse più di una semplice amicizia, cercando di mettere in guardia la sorella che non le aveva creduto. Questa volta Ridge ammetterà le sue colpe? E in tal caso, Katie riporterà la notizia anche ad Eric?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 31 MARZO: RJ E COCO SEMPRE PIU' VICINI - Anche le giovani generazioni saranno protagoniste della puntata di Beautiful di domani negli Stati Uniti. In essa, infatti, Coco e RJ si riscopriranno ancora molto vicini parlando del loro passato, non sempre facile per entrambi. Sarà un momento molto intenso, nel quale l'affinità tra i due ragazzi sarà ancora una volta molto evidente. Se ne accorgerà Zende, che solo poche ore prima aveva espresso la sua perplessità verso la buona fede della Spectra. Per questo aveva deciso di tenerla d'occhio soprattutto nelle fasi di creazione dei nuovi bozzetti, che avrebbero potuto essere facilmente da lei rubati. Con questi presupposti la relazione tra Coco e Rj potrà cominciare nei binari giusti? Difficile crederlo, soprattutto perché la sorella minore di Sally sarà la prima a non sospettare che nel ciondolo che porta al collo è nascosta una telecamera. Le immagini dei bozzetti arriveranno direttamente all'attenzione di Sally e Shirley, cosa accadrà quando la notizia verrà svelata?

