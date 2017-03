BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: video, il grande sogno di Maya diventa realtà?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: BILL PREPARA LE VALIGIE - Nuove importanti novità attendono i telespettatori americani di Beautiful, dopo i grandi festeggiamenti per le nozze di Steffy e Liam. Gli sposi usciranno di scena per qualche tempo concedendo spazio alle vicende personali dei complicati familiari. Oltre a parlare dei problemi di Ridge e Brooke, dopo il bacio e tutte le conseguenze del caso, si riparlerà anche del ritorno a casa di Thomas: il rampollo Forrester si recherà subito a fare visita a Sally, dimostrando di considerarla più di una semplice amica. Ma le novità non si fermeranno alla complicata famiglia Forrester: ci sarà, infatti, ampio spazio anche per gli Spencer, alle prese con la disperazione di avere perso la donna della loro vita. Sia Wyatt che Bill si leccheranno le ferite, convinti che per loro non ci sarà futuro rispettivamente con Steffy e con Brooke: ma se per quanto riguarda il figlio di Quinn, farà bene a darsi per vinto, non si potrà dire la stessa cosa per il suo ricco padre. Proprio quando lui si preparerà a lasciare Los Angeles, la Logan potrebbe convincerlo a non partire, avendo per lui la più incredibile delle notizie...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 30 MARZO: IL GRANDE SOGNO DI MAYA - 'Il grande sogno di Maya', così si intitolava un famoso manga giapponese, arrivato anche in Italia negli anni '80. Si parlava di una ragazza che sognava di diventare una famosa attrice e che per raggiungere il suo scopo aveva lottato contro ogni genere di avversità. Decisamente meno complicato sarà il percorso di Maya Avant Forrester, che nella puntata di Beautiful di oggi potrà realizzare il suo grande sogno di cantare l'inno nazionale nello stadio dei Dodger. Sarà Rick a smuovere mari e monti per fare in modo che la moglie dalla bellissima voce possa avere tale soddisfazione, ma vi sorprenderà sapere che non si tratterà soltanto di finzione: lo scorso 7 giugno, infatti, l'attrice Karla Mosley (interprete di Maya) ha davvero cantato l'inno davanti a migliaia di appassionati al National Anthem at Dodger Stadium (clicca qui per rivedere quell'incredibile momento). Per l'occasione erano presenti tra il pubblico anche gli amici e colleghi Reign Edwards (Nicole), Darin Brooks (Wyatt) e Pierson Fodè (Thomas)

