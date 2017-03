BELEN RODRIGUEZ/ Tutta la carica delle sorelle argentine, il messaggio di Cecilia (oggi, 30 marzo 2017)

Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: TUTTA LA CARICA DELLE SORELLE ARGENTINE, LA CITAZIONE DI CECILIA (OGGI, 30 MARZO 2017) - Gambe in spalla, sempre: sembra essere questo il motto delle sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia. La prima vanta più di 5 milioni di followers, mentre la sorellina tocca e supera quota 2 milioni. Con cifre di questo tipo, è purtroppo inevitabile finire nel mirino di qualche critica, ma le showgirl argentine non si arrendono mai: vanno avanti per la loro strada, a testa alta. Proprio durante la giornata di ieri Belen Rodriguez è tornata a stregare con un video sensuale in compagnia di un orsacchiotto di peluche, mentre Cecilia ha voluto ribadire la sua filosofia di vita, con una bellissima citazione: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente” si legge nel commento al fianco del selfie postato dalla Rodriguez “uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. #viajando”. Un messaggio ben preciso, che racchiude in sintesi la carica che sia Belen che Cecilia dimostrano, giorno dopo giorno. Clicca qui per vedere il post di Cecilia Rodriguez direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.