Barbara Tabita / La conduttrice di The Real: "Sono stata colpita da un'ischemia cerebrale, due volte!"

Barbara Tabita, l'attrice e conduttrice svela il suo dramma: "L'anno scorso sono stata colpita da ischemia cerebrale" - "Passavo da un mestere all'altro, correvo come una matta, non mi fermavo mai. Poi, un bel giorno, il cervello mi ha detto: 'Basta, ti blocco io'. Si è proprio spento: il 27 marzo dell'anno scorso ho avuto un'ischemia cerebrale": sono queste le parole con le quali Barbara Tabita, nota attrice e oggi conduttrice di The Real su Tv, parla del momento terribile vissuto solo pochi mesi fa. In un'intervista al settimanale Oggi, Barbara racconta nei dettagli quello che le è accaduto: "Stavo ripassando la contabilità della mia azienda e a un certo punto ho cominciato a confondere i mesi. Mi chiedevo: 'Ma febbraio viene prima o dopo marzo?'. Quando ho sentito i formicolii alla mano, che sentito che mi sarebbe venuto un colpo: a 20 anni avevo già avuto un'ischemia cerebrale". Ma è proprio l'aver saputo riconoscere i sintomi che le ha salvato la vita, infatti dopo aver accusato questi iniziali piccoli fastidi, Barbara svela di aver chiamato un suo amico, aver preparato la valigia ed esser corsa in ospedale.

Barbara Tabita e i problemi sorti dopo l'ischemia cerebrale: "Avevo paura di non poter più lavorare" - "La colpa dei miei tia (ischemia cerebrale transitoria, ndr) è di un genotipo malato" spiega Barbara Tabita nel corso dell'intervista al settimanale Oggi, al quale racconta le complessità susseguite a questi problemi di salute: "Fatico un po' coi numeri. E ora riesco a concepite solo un pensiero per volta. Il medico mi ha detto 'Tranquilla, adesso sei una di noi: un mascio'". L'attrice e conduttrice svela ancora che riprendersi da una doppia ischemia - una lo scorso anno e l'altra avuta a 20 anni - non è stato affatto facile: "avevo paura di non poter contare più sulla mia memoria e dovevo tener segreta la mia disavventura. Temevo non mi avrebbero più fatta lavorare. Sa com'è, ho già sperimentato la disoccupazione", ma non è stato così. Barbara è infatti alla guida del nuovo show di TV8, The Real, ricco di ospiti illustri come, negli ultimi giorni, Valeria Marini.

