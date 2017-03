Boosta fidanzato con Geppina/ Il prof del serale di Amici 2017 la "ruba" Stefano De Martino? Scoppia il gossip

Boosta fidanzato con Geppina, Amici 2017

Amici 2017, Boosta è fidanzato con l'addetta alla produzione Francesca Pietrogrande? Scoppia il gossip! - La fase del serale di Amici di Maria De Filippi è appena iniziata e mentre ragazzi e coach sono a lavoro per mettere su grandi performance, nella scuola non mancano i gossip. Il più succulento stavolta riguarda il musicista e professore della squadra Bianca Boosta, che sarebbe stato beccato con una ragazza appartenente del cast di Amici. Ecco infatti cosa si legge sul settimanale Oggi: "È amore tra il giudice di Amici Boosta, 42, e Francesca Pietrogrande, addetta alla produzione e intima amica di Stefano De Martino, 27. Sono stati avvistati mentre si baciavano in un ristorante romano. Come la prenderà Stefano?". Per chi si sta chiedendo chi sia la ballerina in questione e perchè sia associata anche a Stefano, facendo un passo indietro vi ricordiamo che qualche tempo fa per l'ex di Belen Rodriguez si parlà di flirt in corso con una certa Geppina, che pare sia proprio il nomignolo con il quale gli amici appellano la Pietrogrande. La notizia però fu prontamente smentita da De Martino, che rispose: "Mi diverte il clamore che si è creato in questa settimana per la notizia che io sia andato in vacanza da solo, come se fosse una cosa improbabile! Per quanto riguarda il fotografo in valigia non ci stava e immagino che si sia dovuto pagare un biglietto di tasca sua per farmi due foto in spiaggia che credo vedrai presto su qualche giornale". Insomma se con Stefano è stato un falso allarme, stavolta con Boosta pare ci sia davvero del tenero; non ci resta che attendere la conferma o la smentita del musicista.

