Celebrity MasterChef Italia / Semifinale in diretta: chi sarà eliminato? Mara Maionchi la rivelazionie

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, SEMIFINALE: DIRETTA, CHI È RIMASTO IN GARA? (OGGI, 30 MARZO 2017) - Largo ai vip, e spazio ad un’agguerritissima semifinale. Stasera, giovedì 30 marzo 2017, Sky Uno manderà in onda il terzo appuntamento in compagnia di Celebrity MasterChef, il cooking talent dove personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e non solo sono pronti a mettersi alla prova dietro i fornelli. Non mancheranno, come sempre, gli occhi e i palati attenti di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich: a loro l’arduo compito di decretare i prossimi eliminati, che si giocheranno il grembiule ad un passo dalla finale. Ci eravamo ormai abituati alle previsioni astrologiche di Antonio Capitani, che è caduto inesorabile di fronte alla (difficilissima) prova proposta al Pressure Test da Iginio Massari. I Macaron gli sono stati fatali, ahimè: dieci in una scatola da dodici non è stato affatto un risultato soddisfacente. Prima di lui, il pubblico di Celebrity MasterChef ha salutato, tra le lacrime (anche dell’attrice) la bella Maria Grazia Cucinotta. Dunque, a rigor di logica, se si considerano anche coloro che sono usciti alla prima puntata (Sierra Yilmaz, Stefano Meloccaro e Enrica Guidi) pronti a battersi stasera rimangono Filippo Magnini, Mara Maionchi, Elena Di Cioccio, Alex Britti, Roberta Capua, Nesli e Marisa Passera. Voi per chi tifate?

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, SEMIFINALE: DIRETTA, MARA MAIONCHI SUPER STAR! (OGGI, 30 MARZO 2017) - Mara Maionchi è la vera superstar di Celebrity MasterChef e una delle begnamine del piubblico. La sua carriera, perfino se fosse tagliuzzata qua e là, sarebbe già in grado (da sola) di conquistarci completamente; ma la partecipazione al cooking talent di Sky Uno non ha fatto altro che far piovere nuove conferme e nuovi apprezzamenti. Nella prima puntata, Mara Maionchi ha ripreso un più che stupito Bruno Barbieri, mentre la settimana scorsa ha fatto scintille con l’anguilla. Proprio l’anguilla era tra i protagonisti della fantasiosa Mystery Box proposta ai concorrenti, composta da ognuno degli ingredienti più strani che hanno fatto capolino nelle cucine di MasterCher. La reazione della Maionchi è stata immediata: si è allontanata dal bancone come un fulmine, mettendo subito in chiaro che lei non l’avrebbe mai cucinata. Il pubblico ha tirato un respiro di sollievo quando il prode Mr. Bastianich si è avvicinato alla sua postazione, ha spostato l’anguilla e ha sottolineato che gli ingredienti non erano per forza da usare tutti. Mara Maionchi ha passato indenne anche la seconda puntata: come se la caverà stasera?

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, SEMIFINALE: DIRETTA, I CONCORRENTI TRA AMICIZIA E COMPETIZIONE (OGGI, 30 MARZO 2017) - Sicuramente agguerriti, ma forse meno spietati di tutti gli altri volti che sono passati dietro ai banconi di MasterChef: i concorrenti di Celebrity MasterChef hanno avuto occasione, proprio durante la registrazioni delle quattro puntate, di conoscersi più da vicino e di creare anche dei bei legami di amicizia, come testimoniano alcuni scatti pubblicati sui social network. Proprio qualche giorno fa, per esempio, Elena Di Cioccio ha condiviso un’immagine in cui spicca, felice, alle spalle di Antonio Capitani (ormai eliminato) e del nuotatore azzurro Filippo Magnini. Ma non è certo l’unico esempio: anche Magnini ha postato una fotografia in cui lo si vede seduto al tavolo insieme a Elena, Roberta Capua e al cantautore Alex Britti. E gli esempi non sono certo finiti: ora che la finale è vicina, li vedremo forse un po’ più cattivi?

