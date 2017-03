DON JON/ Su Rai Movie il film con Julianne Moore (oggi, 30 marzo 2017)

film prima serata

DON JON, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - Don Jon, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 30 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola indipendente di genere commedia prodotta nell'anno 2013 con la regia che è stata curata da Joseph Gordon Levitt che ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti tra gli altri lo stesso Joseph Gordon Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Rob Brown e Tony Danza. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DON JON, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzo di nome Jon Martello, da tutti conosciuto come Don Jon (Joseph Gordon-Levitt) di origini italo americane la cui vita scorre nella regolarità e nella banalità più assoluta, infatti Don Jon è molto abitudinario, va a messa, in palestra, esce in discoteca con gli amici e non mancano gli incontri riavvicinati con splendide ragazze e i pranzi in famiglia. Il ragazzo però ha un ossessione per il porno e lo preferisce molto di più rispetto agli incontri reali con giovani donne in quanto afferma di sentirsi più appagato. Una sera mentre si trova in discoteca, fa conoscenza con una ragazza di nome Barbara (Scarlett Johansson) che immediatamente gli fa perdere la testa. Tra i due è subito amore, iniziano allora a frequentarsi quotidianamente, ad uscire con amici e a conoscere le rispettive famiglie. I due decidono anche di avere una rapporto sessuale, ma proprio quella sera Barbara si accorge che Jon vede dei video porno su internet e che è sua abitudine farlo. Scossa Barbara decide di lasciarlo, Jon tuttavia va avanti con la sua vita così si reca a frequentare il corso serale che Barbara gli aveva chiesto di fare per potersi diplomare e proprio qui conosce una donna di nome Esther (Julianne Moore). Esther è più grande di lui e sta uscendo da un periodo di profondo lutto avendo perso suo marito e suo figlio in un terribile incidente stradale. I due iniziano a frequentarsi così Jon è costretto a dire alla sua famiglia di aver chiuso con Barbara con la quale il ragazzo si vedrà per un’ultima volta in cui ad entrambi sarà chiaro che non sono fatti per stare insieme. Jon quindi si reca da Esther consapevole come la donna sia la sola capace di dargli ciò che desidera da una relazione.

