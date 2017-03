ELENA DI CIOCCIO / Qualche rischio di troppo alla Mistery (Celebrity MasterChef Italia, 30 marzo)

Elena Di Cioccio

ELENA DI CIOCCIO, LA PROVETTA CUOCA NEL TALENT DI SKY (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Questa sera va in onda su Sky Uno il terzo appuntamento stagionale del talent culinario Celebrity MasterChef Italia che vede nelle vesti di giudici tre volti noti del mondo della cucina come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Tra i concorrenti vip ancora rimasti in gara c’è anche l’attrice e conduttrice radiofonica Elena Di Cioccio che sta dimostrando di avere delle buone doti dietro i fornelli. In attesa di vedere cosa sarà capace di fare questa sera, vi segnaliamo un suo post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram. Un post nel quale appare una bellissima foto in cui Elena Di Cioccio si vede in mezzo a due compagni di avventura nel programma Sky ed ossia il nuotatore Filippo Magnini ed il giornalista Antonio Capitani. Nel post si legge “Nuovi amici di #CelebrityMasterChefit” raccogliendo tantissimi Mi Piace da parte dei fans molti dei quali hanno anche lasciato un commento. Clicca qui per vedere il post.

ELENA DI CIOCCIO, LA PROVETTA CUOCA NEL TALENT DI SKY: QUALCHE RISCHIO DI TROPPO ALLA MISTERY (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Nella puntata mandata in onda lo scorso 23 marzo, Elena Di Cioccio si è dovuta confrontare con una mistery che chiedeva di preparare un piatto in un tempo massimo di 60 minuti utilizzando una serie di ingredienti. Per la Di Cioccio una buona manche tant’è che è la sua fregola le permette di conquistare degli apprezzamenti da parte dei giudici. Tuttavia la Di Cioccio sfiora l’eliminazione ritrovandosi ad un pericoloso ballottaggio assieme ad Antonio Capitani e Maria Grazia Cucinotta con quest’ultima che ha la peggio. Nella prova esterna le cose per Elena Di Cioccio vanno decisamente meglio. Infatti, viene inserita nella squadra del grembiule blu ed ossia quella capitanata da Roberta Capua che peraltro riesce ad avere la meglio nei confronti della squadra dei rossi di Mara Maionchi. Una vittoria che permette a tutti i componenti della squadra dei blu ed in particolare ad Elena Di Cioccio, di evitare il Pressure Test e quindi di essere automaticamente qualificati per la successiva puntata.

© Riproduzione Riservata.