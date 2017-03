ELISABETTA CANALIS / Le dichiarazioni: dalla morte del padre, la figlia Skyler e l’ex George Clooney

Elisabetta Canalis

ELISABETTA CANALIS, DICHIARAZIONI: LA MORTE DEL PADRE, LA FIGLIA E L’AUGURIO ALL’EX FIDANZATO - Elisabetta Canalis, a distanza di un paio di mesi dalla morte dell'adorato papà Cesare, torna a parlare. Per farlo, ha scelto le pagine del settimanale "Oggi". Il padre dell'ex velina di Striscia la Notizia, purtroppo è venuto a mancare proprio negli Stati Uniti, dove era andato per trovare la piccola nipotina Skyler Eva, nata dalle nozze della figlia insieme al chirurgo statunitense Brian Perri. L'intervista di Elisabetta Canalis è aperta proprio parlando della figlia e il marito e il "sacrificio" nel dovere dividere le coccole con lei: "Ho sempre pensato di voler essere l'unica per mio marito anche se oggi, quando vedo Brian che mangia di baci e "strapazza" mia figlia Skyler, lei è così felice che le cedo volentieri il primo posto". Di seguito, riguardo le voci di una presunta seconda gravidanza, l'attrice e showgirl non ha smentito ma neppure confermato ma, ironicamente ha tagliato corto affermando: "Devo essere ingrassata senza accorgermene!". Successivamente, si è aperta la parentesi dolorosa dell'intervista parlando del padre Cesare, e della possibilità di averlo vissuto fino alla fine: "Quando si è sentito male ero uscita da casa da dieci minuti, è arrivata una telefonata di mia madre, sono tornata indietro e ho chiamato l’ambulanza", ha esordito la Canalis. L’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato di essere rimasta al suo fianco durante tutto il mese in cui l'hanno ricoverato in rianimazione. "Di fronte a fatti del genere, pensi che le cose non succedano per caso: lui era venuto a trovarmi e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo", afferma Elisabetta, per poi aggiungere: "Lo stesso ospedale che mi ha dato mia figlia, mi ha portato via mio padre". La showgirl ormai vive in pianta stabile a Los Angeles dove ha anche iniziato un nuovo progetto imprenditoriale insieme all'ex velina e amica Maddalena Corvaglia. Quando le viene chiesto di commentare l'imminente paternità del suo ex fidanzato George Clooney, dichiara: "Sono molto felice per lui. Due gemelli, poi...".

