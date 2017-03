FABRIZIO CORONA/ Compie gli anni, il messaggio d’auguri della fidanzata Silvia Provvedi: foto (30 marzo 2017)

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA COMPIE GLI ANNI, IL MESSAGGIO D’AUGURI DELLA FIDANZATA SILVIA PROVVEDI: FOTO - Ieri era una giornata speciale per Fabrizio Corona, che tra le mura del carcere di San Vittore a Milano a compiuto 43 anni. L’ex re dei paparazzi sta affrontando un processo per 2.6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della sua collaboratrice Francesca Persi e in un conto in Austria ed è in carcere da ottobre. La fidanzata Silvia Provvedi non lo ha però abbandonato e anche da lontano ha continuato a sostenerlo. Per il compleanno di lei Corona le ha fatto arrivare un bellissimo mazzo di rose rosse e ieri la gemellina bruna de Le Donatella ha deciso di contraccambiare con un dolcissimo post su Instagram. La fidanzata di Corona ha postato sul popolare social network dedicato alle foto uno scatto che ritrae lei e l’ex re dei paparazzi mentre si baciano vestiti con abiti elegantissimi: “A volte le persone mi chiedono di te,di descriverti,di come sei..io vorrei farlo.. dire loro mille cose,usare mille definizioni,ma poi mi Fermo e non dico nulla.... non posso chiuderti in una definizione, Per me sei l'amore. Quell'amore che mi ha avvolto l'anima..Buon compleanno Amoremio. Ti amo”. Ai suoi auguri si sono aggiunti quelli dei fans, che hanno sottoscritto il post con oltre 18mila like in meno di mezza giornata: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

