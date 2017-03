FILIPPO MAGNINI / Dai fornelli al ritiro dal nuoto? (Celebrity MasterChef Italia, 30 marzo)

Filippo Magnini

FILIPPO MAGNINI, IL PROVETTO CUOCO NEL TALENT DI SKY: A LUGLIO ULTIMO MONDIALE (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Tra poche viene trasmesso sulle frequenze satellitari di Sky Uno il terzo appuntamento di questa edizione 2017 del noto talent culinario Celebrity MasterChef Italia che vede la straordinaria partecipazione di tre grandi esperti di cucina come Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Tra i personaggi famosi in gara c’è anche il nuotatore azzurro Filippo Magnini che contrariamente a quello che si potesse pensare alla vigilia di questa avventura, sta dimostrando di essere a proprio agio dietro i fornelli. In attesa di rivederlo all’opera vi segnaliamo come in una recente intervista ripresa dal portale web Telecaprisport.it, il campione italiano ha parlato di un possibile addio dalle gare agonistiche nei prossimi mesi: “Anche io ho voglia ogni tanto di fare qualcos’altro, sono stato abbastanza in acqua. Tra due settimane abbiamo i nostri Trials, le nostre qualificazioni per i Mondiali, a Riccione e lì si comporrà la squadra che andrà a Budapest a luglio. Spero di poter far parte della squadra, di riuscire a qualificarmi. Non si inizia mai un anno pensando che sia l’ultimo, però ogni tanto ci penso quindi vediamo fino al mondiale e poi step by step, potrebbe anche essere l’ultimo”.

FILIPPO MAGNINI, IL PROVETTO CUOCO NEL TALENT DI SKY: UNA PUNTATA IN CRESCENDO (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Nella seconda puntata trasmessa su Sky Uno lo scorso giovedì 23 marzo, Filippo Magnini e gli altri concorrenti di Celebrity MasterChef Italia sono stati costretti a confrontarsi con un prova concernente sessanta minuti di tempo per preparare un piatto significativo del proprio modo di essere utilizzando alcuni ingredienti messi a disposizione come sedano rapa, anguilla, ricotta di pecora nera, foie gras e tanti altri ancora. Non riesce a primeggiare, così nella seconda prova Magnini ha dovuto preparare un piatto a base di ostriche e mirtilli. Tutto sommato se la cava bene o quanto meno non viene inserito tra i peggiori tre evitando così un pericoloso ballottaggio. Nella prova in esterna a Montalcino, Magnini viene inserito nella squadra dei blu ed ossia quella capitanata da Roberta Capua. Per lui la puntata si conferma positiva in quanto i blu ottengono la meglio rispetto alla squadra dei grembiuli rossi di Mara Maionchi e quindi non sono stati costretti al pericoloso Pressure Test.

