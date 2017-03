Fabio Fazio lascia la Rai?/ "D'ora in poi, ovunque sarà, vorrei essere produttore di me stesso...."

Fabio Fazio lascia la Rai?

Fabio Fazio pronto a lasciare la Rai? Un messaggio che spiazza tutti - Il conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio, attraverso Twitter, ha espresso il seguente pernsiero: "In una tv che cambia, bisogna assumersi responsabilità e nuovi rischi. D'ora in poi, ovunque sarà, vorrei essere produttore di me stesso...". Una riflessione che lascia pochi dubbi riguardo una prospettiva diversa da parte del conduttore deciso ad abbondanare la Rai. Decisione presa dopo la nuova legge sull'editoria scattata sei mesi fa del limite sui compesi di 240 mila euro esteso agli artisti, ai presentatori e ai giornalisti di grido dai consiglieri di amministrazione della Rai, a febbraio 2017. Questa decisione ha toccato in maniera pesante Fabio Fazio sotto il piano economico visto il guadagno attuale di circa 2 milioni di euro all'anno. Tante le ipotesi riguardo il futuro di Fabio Fazio, secondo Il Tempo potrebbe essere Sky, altra possibile soluzione, un canale del digitale terrestre, ipotesi che sta assumendo sempre più quota. Proprio in Rai il conduttore si è consacrato attraverso Quelli che il calcio, rotocalco calcistico dove è stato protagonista a partire dal 1993 fino al 2001. Il successo della trasmissione lo porta a condurre il Festival di Sanremo nel 1999 e nel 2000, edizioni nelle quali raggiunse memorabili indici d'ascolto.

© Riproduzione Riservata.