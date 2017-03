Francesco Gabbani/ Giudice di X-Factor? Vediamo! E sulla critica di Manuel Agnelli: “Ha ragione, è un grande"

Francesco Gabbani e Manuel Agnelli

Francesco Gabbani risponde alle critiche di Manuel Agnelli in modo sorprendente e sulla possibilità di fare il giudice a X Factor .. -Che piaccia o meno, Francesco Gabbani sta vivendo un momento musicale davvero positivo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2017, la sua "Occidentali's Karma" è diventata un vero e proprio tormentone che non piace però proprio a tutti. Di recente è stato Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor, a dire la sua su Gabbani e sul suo successo Sanremese in una recente intervista al Corriere della Sera: “La canzone non mi piace. Non mi interessa quel genere. - ha dichiarato - Ha il maglioncino ed è rassicurante, ma si muove sempre sullo st esso binario. Non vedo un’evoluzione verso qualcosa di diverso. Non c’è niente che non vada, ma a me non dice niente di nuovo”. Una critica pungente quella di Agnelli che ha però trovato una risposta inaspettata da parte di Gabbani. Il cantante sembra infatti non averla presa affatto male, anzi nel corso di un’intervista rilasciata a Io Donna ha dichiarato che “le critiche di Agnelli le ho prese in maniera positiva perché arrivano da un grande come lui. Sono un motivo per riflettere su me stesso e su quello che faccio”. Non è tutto, il vincitore di Sanremo 2017 ha messo a tacere le voci che lo vorrebbero fare il suo debutto in tv come giudice a XFactor nella prossima edizione e proprio al fianco di Manuel Agnelli: “Quest’anno mi piacerebbe continuare a fare musica e altre esperienze. Magari in futuro. Intanto in quest’anno devo pensare alla mia musica”.

