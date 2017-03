HIDDEN SINGER/ Arisa ospite sul Nove: anche Loomy in scena (ultima puntata, 30 marzo 2017)

Arisa (LaPresse)

HIDDEN SINGER, ULTIMA PUNTATA: ARISA PROTAGONISTA, IL SINGOLO “HO PERSO IL MIO AMORE” (OGGI, 30 MARZO 2017) - Cala il sipario su Hidden Singer Italia, il format NBC prodotto da Ballandi Multimedia e in onda sul Nove: stasera, giovedì 30 marzo 2017, Federico Russo sarà alla guida dell’ultima puntata. L’ultima festa, dunque, tra racconti, musica, divertimento e giochi: anche l’ultima occasione per tutti i fans di ritrovare e conoscere ancora meglio il loro beniamino. Dopo Gigi D’Alessio, Gianna Nannini, Nek e tutti gli altri talenti protagonisti a Hidden Singer, il nome annunciato per il prime time è quello di Arisa. La giurata di X Factor farà capolino sulla scena, e si esibirà mischiata ad alcuni dei più bravi imitatori: chi sarà in grado di distinguere la sua voce e il suo talento, sulle note dei suoi pezzi più celebri, come “La notte”, “Guardando il cielo” e “Sincerità”? La cantante genovese ha a breve in serbo una meravigliosa sorpresa: il prossimo 14 aprile, infatti, uscirà il singolo del brano “Ho perso il mio amore”, scelto anche per la colonna sonora della nuova pellicola di Max Croci, “La verità, vi spiega, sull’amore”. La novità non è affatto sfuggita agli internauti, che hanno immediatamente intercettato il post che Arisa ha scelto di dedicare alla notizia, mostrando anche la copertina scelta per la nuova pubblicazione. C’è anche chi l’ha appena salutata live dal palcoscenico (lo scorso 27 marzo a Milano ha chiuso il suo Voce 2017): tutti, in ogni caso, non vedono l’ora di trovarla sul piccolo schermo.

HIDDEN SINGER, ULTIMA PUNTATA: ARISA PROTAGONISTA, CHI CI SARÀ CON LEI? (OGGI, 30 MARZO 2017) - Anche Arisa sarà accompagnata da alcuni ospiti molto speciali, stasera a Hidden Singer: il primo nome, che tornerà certamente alla memoria degli appassionati di X Factor, è Loomy. Il rapper è stato protagonista durante l’ultima edizione del talent musicale, eliminato durante la sesta puntata: fino all’ultima Arisa si era batter per il giovane talento e ha scelto di portarlo insieme a lei di nuovo in televisione. Non ci sarà però solo lui pronto a fare capolino: la genovese incontrerà anche il cantautore milanese Tricarico e la cantautrice italiana Naif Hérin, all’anagrafe Cristine Hérin. Una festa non è una festa senza amici, e le scelte di Arisa sono state queste: di recente, anche il rapper Fedez - raccontandosi in esclusiva sulle pagine de Il Corriere della Sera - ha ammesso di essere grande amico dell’artista. “È una persona d’oro, una bravissima ragazza. Ha un talento enorme...” ha ammesso il rapper, per poi concludere “Di lei sono proprio amico”.

