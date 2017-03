IL COLORE VIOLA/ Su Iris il film con Whoopi Goldberg e diretto da Steven Spielberg (oggi, 30 marzo 2017)

film prima serata

IL COLORE VIOLA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - Il colore viola, il film in onda su Iris oggi, giovedì 30 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale The Color Purple prodotta nel 1985 e diretta dal noto regista a stelle e strisce Steven Spielberg con soggetto tratto dall’omonimo romanzo di Alice Walker. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto noti come nel caso di Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, Oprah Winfrey e Willard E. Pugh. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL COLORE VIOLA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nei primi anni del Novecento in Georgia dove vive una ragazzina di colore di nome Celie (Whoopi Goldberg). In quegli anni però regna ancora il pregiudizio razziale ed una vera e propria mentalità schiavista e la piccola Celie viene maltrattata dai suoi genitori ma in particolar modo da suo padre o quello che ritiene essere tale che la violenta ripetutamente. Da questa violenza nascono due bambini che vengono immediatamente sottratti a Celia. Inoltre questo uomo così crudele la cede in sposa ad un vedovo con ben quattro figli a carico. Si tratta di un certo Albert (Danny Glover) che opera con la ragazzina la stessa violenza infatti non perde occasione per maltrattarla e aggredirla. Celie per fortuna però riesce a trovare un pò di affetto incondizionato nella sorella più piccola Nettie (Akosua Busia) la quale un bel giorno si presenta a casa di Celie in cerca di aiuto ed ospitalità. Tuttavia però per Celie non è facile aiutare sua sorella in quanto non ha alcun potere decisionale ne sulla casa ne su altro essendo costretta dal marito ad una vita da schiava, disprezzata ed oltraggiata sia come donna che come moglie da Albert. Inoltre quest’ultimo non contento di usare violenza su Celie, inizia anche ad abusare della povera Nettie che a differenza della sorella lo respinge con tutte le sue forze. A causa di questa sua ribellione e di questo suo carattere indomabile, Nettie viene cacciata di casa. Per Celie invece inizia il vero incubo in quanto non può far altro che piegarsi a questa vita da schiava senza avere alcun diritto o possibilità di rivedere ne sua sorella ne i suoi figli. Dopo una vita di sacrifici e sofferenza e dopo moltissimi anni, Celie riuscirà finalmente a riabbracciare i suoi adorati figli e sua sorella in un incantevole prato di fiori viola.

© Riproduzione Riservata.