Il Segreto / Anticipazioni spagnole 31 marzo: Carmelo innamorato e infelice?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 31 MARZO: NUOVA DELUSIONE PER CARMELO? - Carmelo non è certo il personaggio de Il Segreto più felice per quanto riguarda la sfera affettiva. Dopo avere visto naufragare il suo matrimonio con Mencia, uccisa poche ore dopo il fatidico sì, il cuore di Leal ha ripreso a battere per Adela, la nuova maestra della scuola di Puente Viejo. Ma anche in questo caso non tutto è andato per il meglio: Cristobal ha infatti usato questo amore, ricattando Severo e minacciando di fare del male ad Adela e a suo figlio. Consapevole della pericolosità del figlio adottivo di Salvador Castro, Carmelo ha dovuto dare seguito ai suoi ordini, finendo per avere un ruolo attivo nell'attentato contro Raimundo. Ma il peggio non sembra ancora passato: ne avremo conferma nella puntata de Il Segreto di domani nella quale Carmelo dichiarerà ancora una volta tutto il suo amore per la maestra, ammettendo però che per loro sarà impossibile essere felici. Si sbaglierà o conosceremo il lieto fine anche per questo generoso personaggio?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 31 MARZO: BEATRIZ E MATIAS PRESTO INSIEME? - Anche nella puntata spagnola de Il Segreto di domani 31 marzo si tornerà a parlare della situazione sentimentale di Matias e Beatriz, innamorati come il primo giorno ma ancora separati. La giovane Dos Casas racconterà a Lucia di avere raggiunto il suo scopo riuscendo a scatenare la gelosia del suo ex fidanzato e di attendere soltanto che lui ammetta i suoi sentimenti, chiedendo una seconda possibilità. Ricordiamo, infatti, che è stato Matias a non volere più sapere nulla di lei, dopo che Beatriz aveva confessato di provare un debole per Ismael, poi rivelatosi il suo perfido fratello Damian. Il nuovo look della ragazza e i suoi modi decisamente più maturi, come consigliato da Lucia, avevano riaperto gli occhi al figlio di Emilia e Alfonso che aveva ammesso i suoi sentimenti in presenza dei genitori e di zio Nicolas. Troverà il coraggio di confessare il suo amore anche a Beatriz? Questo allontanamento dura fin da troppo tempo...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 31 MARZO: CAMILA RISCHIA DI MORIRE? - Il fine settimana si aprirà all'insegna delle brutte notizie per Camila, costretta a soffrire ancora a causa delle ingerenze di Lucia. La protagonista de Il Segreto domani si renderà conto di avere mal interpretato l'abbraccio tra Hernando e la sua amica che stavano soltanto ballando: cercherà quindi di dimenticare la gelosia anche se molto presto le cose per le si metteranno davvero molto male. Dopo essersi resa conto di non avere ottenuto i risultati sperati con le sue moine, la cubana passerà ad un nuovo piano ovvero chiedere aiuto a Oshun: nell'altare da lei costruito nella sua stanza, Lucia chiederà la grazia alla dea affinché le permetta di conquistare Hernando. Poco dopo, Lucia cadrà vittima di una febbre altissima e incomprensibile che lascerà poche speranze di sopravvivenza. Sarà questa la sua fine, causata da quell'amica che avrebbe dovuto proteggerla e amarla?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 31 MARZO: CRISTOBAL PASSA AL CONTRATTACCO - La salute di Raimundo comincerà a dare dei segni di miglioramento nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il padre di Emilia, infatti, riprenderà i sensi anche se non sarà più quello di prima: non ricorderà più nulla del suo passato e non riconoscerà né la figlia né tanto meno Donna Francisca. Eppure la scoperta delle condizioni dell'odiato rivale finiranno per infastidire Cristobal, deciso a portare a termine il proposito iniziato con l'attentato in chiesa. Il terribile figlio adottivo di Salvador Castro parlerà ancora una volta con Carmelo, ricordandogli che dovrà ubbidire alla sua volontà se non vorrà che Adela e suo figlio Ulpiano ne paghino le conseguenze. Solo ieri Leal e la maestra si erano dichiarati reciproco amore pur dicendosi consapevoli di non poter essere felici insieme. Consapevole di questi sentimenti, Carmelo sarà costretto ad assecondare le richieste del terribile Salvador?

