ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Le nuove strategie di Raz Degan e Giulio Base: l’attore prova a conquistare l’ex nemico

Giulio Base all'Isola dei famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS 30 MARZO: LE NUOVE STRATEGIE DI RAZ DEGAN E GIULIO BASE, L’ATTORE PROVA A “CONQUISTARE” L’EX NEMICO - L’uscita di scena di Samantha De Grenet, che nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2017 è stata eliminata al televoto e non ha accettato di rimanere nemmeno sull’Isola dei Primitivi, cambia gli equilibri in Honduras. Giulio Base ha perso la sua grande alleata e ora si sta giocando la permanenza sull’Isola contro quello che è sempre stato il grande nemico della coppia: Raz Degan. Prima odiato da tutti, l’ex modello israeliano ha trovato nell’amore dimostratogli dal pubblico televoto dopo televoto tutte le certezze di cui aveva bisogno e ora il gruppo, prima dalla parte della De Grenet e di Base, si è schierato dalla sua. Anche per Raz è il momento di pensare a una nuova strategia ora che il numero di concorrenti si assottiglia e anche Base sta mettendo in campo la sua. Come riporta gossiptvofficial, tutto è cambiato dopo la diretta: “Dopo la puntata dell'Isola dei famosi 2017, trasmessa martedì 28 marzo, Giulio Base si è riavvicinato a Raz Degan. Gli ha chiesto di insegnargli a pescare e lo ha definito ‘il vincitore’ e ‘il protagonista assoluto’”. L’attore starebbe quindi provando ad ingraziarsi l’ex nemico, sperando di fare buona impressione sul pubblico ma difficilmente ciò accadrà e la sua strategia conquisterà gli altri naufraghi. La più critica, verso entrambi, è stata Nancy Coppola: “Giulio vuole uscirne pulito, Raz fa strategie ma fischiano solo noi”. Clicca qui per vedere i commenti dei fans.

