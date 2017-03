Il Segreto anticipazioni / Matias è in trappola, riuscirà a salvare i suoi cari? (Puntata 30 marzo)

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 MARZO: MATIAS È IN TRAPPOLA, RIUSCIRÀ A SALVARE I SUOI CARI? - Il segreto, in onda ieri nel prime time di Canale 5 con una maxi puntata, ha mostrato ai tanti telespettatori i problemi che in questo periodo affliggono gli abitanti di Puente Viejo. Da una parte a presenza dei ribelli, che dopo aver attentato alla vita di Severo sono stati catturati dalla guardia civile, e dall'altra il morbillo, che ha raggiunto il cuore del paese contagiando alcuni fra i più amati protagonisti. Camila, purtroppo è fra questi, ma la donna ha potuto sin da subito contare sul supporto di suo marito, che contro tutto e tutti ha scelto di prendersi cura di lei, evitandole un penoso trasferimento in un luogo lontano da Los Manantiales. Hernando, immune al contagio, si è preso cura in maniera amorevole della sua amata, aprendole il suo cuore riservandole un bacio e una dichiarazione d'amore in piena regola. Molto acceso, invece, lo scontro con Elias, nel corso del quale Hernando ha messo il chimico al suo posto cercando di arginare, almeno in parte, le sue continue interferenze. A Puente Viejo, invece, Alfonso e Ramiro hanno iniziato a indagare sull'attentato della Miel Amarga, ma l'unico a intuire la verità dei fatti è stato Matias, che ha ricollegato le misteriose assenze di Rafaela agli attacchi avvenuti negli ultimi periodi. Il ragazzo, naturalmente, ha scelto di affrontarla, ma si è ritrovato a fare i conti con un terribile ricatto e pur di non rischiare un'accusa di complicità, ha scelto di tacere. Non se la passa meglio Severo Santacruz, che dopo l'assalto subìto, ha iniziato a temere per la vita dei propri cari, prendendo delle decisioni che hanno turbato Sol e Candela. In questo momento per lui così complicato, donna Francisca gli ha teso una mano inviandogli un biglietto solidale. Cosa sta tramando la Montenegro? Il Segreto tornerà anche oggi con un nuovo imperdibile appuntamento su Canale 5. Nel prossimo episodio, il Sergente Longinos lascerà Puente Viejo, ma questo evento non farà sentire al sicuro Rafaela, che farà in modo di ricattare ancora una volta Matias minacciando la vita dei suoi cari. Riuscirà Matias a fare la cosa giusta?

