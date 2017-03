Ilda Bejleri / La giornalista dalle curve mozzafiato conquista tutti durante Italia-Albania

Ilda Bejleri e Verratti (Instagram)

Ilda Bejleri, la giornalista della televisione albanese conquista tutti durante la partita di calcio Italia-Allbania - Curve mozzafiato tipicamente mediterranee, mora, occhi scuri e prondi e scatti bollenti che hanno conquistato il web: lei è Ilda Bejleri, splendida giornalista della televisione albanese che è rimasta ben impressa nella mente degli italiani dopo la partita Italia-Albania giocatasi a Palermo. La prorompente giornalista albanese ha fatto tappa qualche giorno fa a Palermo in occasione del match - vinto dall'Italia e valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali. A distogliere l'attenzione dal lancio di alcuni petardi e fumogeni in campo ci ha pensato proprio lei, la bella Ilda, tra una passeggiata dalla tribuna stampa alla mixed-zone. Ma prima della fatidica partita di calcio, Ilda si è goduta i paesaggi palermitani, così come testimoniano alcuni scatti che la vedono con i tifosi albanesi non solo allo stadio Renzo Barbera, ma anche nella vicina piazza Wojtyla, ex piazza Alcide De Gasperi. Ma è il post-partita che l'ha vista grande protagonista: prima è stata immortalata davanti ad un Gigi Buffon abbastanza imbarazzato per la sua prorompente presenza, poi accanto a un Verratti che cerca di distogliere lo sguardo dalla bella mora. Inutile dire che ora gli scatti della bella Ilda, già molto popolare nella sua Albania (dove è un vero e proprio sexsymbol), spopolano sul web.

