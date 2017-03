Isola dei Famosi 2018/ Cast e concorrenti: spunta il nome di Arisa, e non solo!

Arisa (Facebook)

Isola dei Famosi 2018, spuntano i primi possibili concorrenti: Arisa si autocandida alla prossima edizione - Mentre questa edizione dell'Isola dei Famosi si accinge a giungere alla semifinale, si inizia già a pensare a quali potrebbero essere i prossimi naufraghi che abiteranno i fantastici quanto desolati posti delle Honduras. E c'è chi si è gia candidato per essere scelto tra i naufraghi della prossima edizione, così come Arisa. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Libero, la nota cantante lancia effettivamente l'amo proprio parlando di reality oltre che di talent: "X Factor? Se me lo chiedessero lo rifarei. È un’occasione di visibilità e guadagno: voglio comprarmi una bella casa. Attività collaterali, come X Factor, mi permettono di non morire di fame. - poi eccola arrivare al punto - Se farei un altro reality show dopo Monte Bianco? Beh, il Grande Fratello Vip no, L’Isola dei Famosi sì… ma senza telecamere". Nonostante incuriosisca il suo "senza telecamere" - che potrebbe essere un semplice dettaglio dato per non dare l'assoluta certezza - appare chiaro che la cantante potrebbe realmente essere una candidata alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Secondo Gossippiù inoltre, altro candidato sarebbe Umberto Daponte, nome non famosissimo come sua moglie, l'ex gieffina e opinionista Guendalina Tavassi, ma sicuramente molto simpatico (come mostrano alcuni video scherzosi postati sui social che lo vedono proprio con Guendalina). Un inizio di cast che sembra quindi promettere bene.

