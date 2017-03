JACK HUNTER E LA STELLA DEL CIELO/ Su Cielo il film con Ivan Sergei (oggi, 30 marzo 2017)

film prima serata

JACK HUNTER E LA STELLA DEL CIELO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - Jack Hunter e la stella del cielo, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 30 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere avventura dal titolo originale Jack Hunther and the Star of Heaven. Si tratta di una pellicola statunitense del 2009 che è stata proposta direttamente in televisione ed è stata diretta dal regista Terry Cunningham mentre nel cast sono presenti Ivan Sergei, Joanne Kelly e Alaina Kalanj.

JACK HUNTER E LA STELLA DEL CIELO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un cacciatore di tesori di nome Jack Hunter (Ivan Sergei) da sempre contraddistinto da tanto coraggio e spirito di avventura. L’uomo ha avuto una forte guida e mentore nella figura del professor Frederic Shaffer che lo ha sempre portato con se alla volta di avventure mozzafiato per recuperare ogni tipo di reliquia e amuleti. Tuttavia, ora Jack Hunter si ritrova a dover far fronte alla morte del suo adorato mentore e per Jack oltre al profondo dolore per questa perdita è il momento di scoprire la verità sulla sua morte e soprattutto di salvarne la sua memoria e tutte le reliquie trovate insieme che vengono frequentemente insediate da cattivi personaggi che vogliono appropriarsene. Tra i preziosi cimeli vi è la stella del cielo che il cacciatore di tesori pensa sia nelle mani di un uomo di nome Albert Littman (Thure Riefenstein) che la tiene gelosamente decidendo il da farsi. Attraverso un' importante agenzia americana, Jack Hunter viene a conoscenza che Albert Litman sta per vendere la reliquia ad un potente e malvagio uomo russo, Mikael Petrovskij che fa parte della criminalità organizzata. Anche se Jack non sa cosa Mikael abbia deciso di fare con questa reliquia tuttavia è consapevole che rimanerle nelle sue mani non è una buona idea in quanto in un certo senso andrebbe vanificato tutto il lavoro fatto dal professor Shaffer. Il cacciatore allora decide di recuperare l’importante tesoro e quindi si reca sul luogo dove avverrà lo scambio, il tutto in una corsa contro il tempo prima che vi arrivi l’agente segreto Liz. La sua unica alternativa quindi è attraversare a bordo di un motoscafo il Mar Nero dove verrà affiancato anche dai suoi fedeli amici e avventurieri come lui, Tariq e Nadia per dar vita ad un’altra entusiasmante avventura.

