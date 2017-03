L'IMMORTALE/ Su Rai Movie il film con Jean Reno e Kad Merad (oggi, 30 marzo 2017)

film seconda serata

L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - L'immortale, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 30 marzo 2017 alle ore 22.50. Una pellicola dal genere azione drammatica dal titolo originale L'immortel ed è stata realizzata in Francia nel 2010, diretta dal regista Richard Berry ed interpretata da Jean Reno, nei panni di Charlei Mattei, Kad Merad, che interpreta Tony Zacchia e Jean-Pierre Doroussin nei panni di Martin Beaudinard. Nonostante la produzione sia interamente francese, il cast attoriale è formato da attori francesi ed americani. La trama de L'immortale è liberamente ispirata ad una storia vera. Jack Imbert (che nel film diventa Charlei Mattei) è un mafioso marsigliese, nel 1977 riuscì a sopravvivere ad un terribile attentato. Si salvò, in maniera inspiegabile da ben 22 pallottole. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'IMMORTALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Charlei Mattei è un ex boss della mafia marsigliese ormai pentito. Inaspettatamente l'ex criminale rimane coinvolto in uno spaventoso attentato all'interno di un parcheggio, durante il quale viene raggiunto da circa ventidue pallottole. Inspiegabilmente e miracolosamente riesce a sopravvivere al terribile agguato. Dopo diversi interventi chirurgici, l'uomo viene dimesso dall'ospedale presso cui era ricoverato ed inizia ad indagare sul suo agguato. Ben presto scopre che ad aver architettato l'attentato ai suoi danni è il suo ex compagno Tony Zacchia. L'iniziale istinto di vendicare il terribile affronto viene meno per due importanti motivazioni. Charley non vuole affrontare Tony, che un tempo era stato per lui un vero e proprio fratello. Inoltre ha promesso alla sua famiglia di aver interrotto qualsiasi contatto con la vita criminale. Decide dunque di non abbandonarsi al suo desiderio di vendetta. Non contento Zacchia farà uccidere un loro vecchio compagno. Il suo intento è costringere Charley ad andare via da Marsiglia. Quest'ultimo deciderà dunque di cambiare registro dando inizio ad una sua vendetta personale contro Tony ed i sicari che hanno messo a segno l'attentato contro di lui. Nel frattempo anche la polizia segue la vicenda attraverso l'ispettrice Marie Goldman, il cui marito è stato ucciso dalla cosca di Zacchia. Mentre Charley continua imperterrito la sua spedizione punitiva contro i suoi sicari, Zacchia cerca di incastrarlo facendo ricadere su di lui le accuse dell'omicidio di un suo collaboratore. Inoltre rapisce il figlio di Charley, chiedendogli di consegnarsi alla polizia per ottenerne la liberazione. L'ispettrice Marie Goldman intuisce il piano diabolico messo in scena da Zacchia e si allea con Charley Mattei. Entrambi covano il profondo desiderio di vendicarsi di Zacchia

