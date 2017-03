L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO/ Oggi, giovedì 30 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

L'intervista di Maurizio Costanzo

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 30 marzo 2017) - Un appuntamento diverso dal solito attende oggi, giovedì 30 marzo 2017, i telespettatori della seconda serata di Canale 5: non verrà infatti trasmesso un nuovo appuntamento con L’Intervista di Maurizio Costanzo, il talk one-to-one guidato dal celebre conduttore. La seconda edizione della trasmissione ha preso il via a fine gennaio, alternando in studio diversi ospiti, dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin, al grande El Pide de Oro Maradona, fino ad arrivare alle conduttrici Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. La settimana scorsa, L’Intervista ha chiuso presentando al suo pubblico Francesco Totti: il Capitano della Roma ha svelta qualche dettaglio in merito al suo futuro professionale, ma si è anche soffermato sulla bellissima storia d’amore che lo lega a Ilary Blasi. I due, sposati nel 2005, hanno tre bellissimi bambini e stanno pensando di allargare la famiglia. La puntata che è riuscita a guadagnare il maggior numero di ascolti, in ogni caso, è stata quella in cui Maurizio Costanzo ha intervista Maria De Filippi, sua moglie. Queen Mary ha permesso all’ammiraglia Mediaset di portare a casa uno share pari al 22.21% con 2 milioni e 635mila spettatori al seguito. Al posto de L’Intervista di Maurizio Costanzo, più tardi, a partire dalle 23.30 Canale 5 ospiterà il film d’azione Poseidon.

