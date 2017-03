LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO/ Da oggi al cinema il film diretto da Raul Arevalo (30 marzo 2017)

Immagine presa dal web

LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA (30 marzo 2017) -La vendetta di un uomo tranquillo è un film thriller del 2016 scritto e diretto da Raul Arevalo (Ballata dell'odio e dell'amore, La isla minima, Gli amanti passeggeri), ed interpretato da Antonio de la Torre (La isla minima, Volver - Tornare, Che - Guerriglia), Luis Callejo (Kiki e i segreti del sesso, Risorto, Mi gran noche) e Ruth Diaz (Film per dormire, Para entrar a vivir, El calentito). La vendetta di un uomo tranquillo uscirà in tutti i cinema d'Italia oggi, giovedì 30 marzo 2017.

LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (30 marzo 2017) - Madrid, agosto 2007. Curro (Luis Callejo) è un rapinatore sfortunato. Mentre fa il palo durante una rapina in una gioielleria interviene la polizia e, durante la fuga, lui è l'unico ad essere catturato e ora si trova in prigione, a dover pagare per tutti. Dopo 8 anni di prigione, Curro può contare ancora su Ana (Ruth Diaz), che insieme a loro figlio lo aspetta fiduciosa. Jose (Antonio de la Torre) è un uomo che capita per caso nel bar gestito da Ana e, tornandoci giorno dopo giorno, viene accolto fra i clienti abituali. Ana in particolare rimane colpita da quell'uomo, chiuso e solitario, e con il passare del tempo comincia a vederlo come un modo per redimere la sua vita, fatta di interminabili attese per il ritorno di Curro. Quando quest'ultimo avrà finalmente finito di scontare la sua pena tornerà a casa dalla moglie solo per trovare una donna presa dal dubbio e dall'insicurezza. La reazione di Curro, però non si farà attendere.

LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL REGISTA E I PREMI VINTI (30 marzo 2017) - La vendetta di un uomo solo ha vinto di 4 Premi Goya, il maggiore riconoscimento della critica cinematografica spagnola, nell'edizione del 2017, come miglior film, miglior regista esordiente, miglior sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista. Il film ha ottenuto anche 3 Cinema Writers Circle Awards, fra cui miglior film, miglior regista esordiente e miglior sceneggiatura, oltre ad essere stato candidato a molti altri premi, fra cui il Premio Orizzonti al miglior film della Mostra del Cinema di Venezia. Raul Arevalo è un attore molto noto in Spagna, qui al suo esordio sia come regista che sceneggiatore. Il suo esordio è avvenuto in televisione nel 2002, per passare poi al grande schermo dal 2006. Il film più noto in Italia da lui interpretato è probabilmente La isla minima, per cui Arevalo ha vinto anche un Premio José María Forqué e un Premio Sant Jordi come miglior attore. La vendetta di un uomo tranquillo verrà distribuito nelle sale itliane a partire dal 30 marzo 2017.

