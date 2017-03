LIMITLESS/ Su Rai 4 il film con Bradley Copper e Robert De Niro (oggi, 30 marzo 2017)

film prima serata

LIMITLESS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 30 MARZO 2017: IL CAST - Limitless, il flm in onda su Rai 4 ogi, giovedì 30 marzo 2017 alle ore 21:15. Una pellicola di genere thriller – fantascienza che è stata realizzata in America nel 2011 per la regia di Neil Burger mentre nel cast sono presenti diversi volti noti come Bradley Copper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard e Anna Friel.

LIMITLESS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 30 MARZO 2017: LA TRAMA - Eddie Morra (Bradley Cooper) è un giovane autore che in questo momento della sua vita sta vivendo quello che nel gergo viene chiamato comunemente il blocco dello scrittore. La sua vita monotona subisce una rapida impennata quando rincontra un amico di vecchia data il quale sapendo del suo problema gli propone di assumere un nuovo farmaco che potrebbe aiutarlo. Si tratta di un farmaco rivoluzionario chiamato NZT che ancora non è stato testato e che offre di aumentare al massimo le sue potenzialità intellettive. Eddie allora decide di assumere questo farmaco e così man mano che inizia a fare effetto lo scrittore inizia ad apprezzare sulla sua mente i vari miglioramenti come imparare qualsiasi lingua straniera in un giorno, svolge calcoli ed equazioni molto complesse. Così facendo Eddie finisce per ingannare tutti circa le sue qualità intellettive. L’uomo allora decide di giocare in borsa così grazie alle sue nuove doti riesce a ricavare milioni di dollari da una piccolissima somma iniziale travolgendo quasi Wall Strett. Il suo modo di fare viene ben presto notato da un magnate della finanza, un certo Carl Van Loon (Robert De Niro) che gli propone di diventare il mediatore per una importante fusione. Tuttavia questa sua popolarità è per lui un’arma a doppio taglio in quanto molte persone iniziano a capire cosa ci sia dietro il suo talento e vorrebbero impadronirsi del suo rifornimento di NZT. Man mano che il tempo passa la sua vita inizia ad essere in pericolo non solo perché gli effetti collaterali del potente farmaco stanno venendo a galla ma anche perché molti provano a farlo fuori pur di entrare in possesso del NZT. Per l’uomo è una corsa contro il tempo per evitare tutta una serie di inseguitori che si sono messi sulle sue tracce fortemente aggrappato alle ultime scorte di farmaco.

