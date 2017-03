LO SCHERZO PERFETTO/ Quarta puntata: quale sarà il prossimo giudice nel mirino di Gene Gnocchi? (30 marzo)

Lo scherzo perfetto

LO SCHERZO PERFETTO, QUARTA PUNTATA: GLI SCHERZI PIÙ CLICCATI, VIDEO (OGGI, 30 MARZO 2017) - Teo Mammucari è pronto a tornare in scena stasera, giovedì 30 marzo 2017, con la quarta puntata de Lo scherzo perfetto trasmessa su Italia 1: la ricerca dello ‘scherzatore’ più abile, tra inganni e risate, continua incessante, mentre il pubblico degli internauti ha regalato la classifica dei tre scherzi più cliccati che abbiamo visto in onda la settimana scorsa. Si parte con quello del sedere spinato, al terzo posto: una giovane ragazza, vicino alla spiaggia, ha fermato un uomo per chiedergli di toglierle alcune spine dal sedere. Proprio mentre il malcapitato cerca di aiutarla, e le spalma anche un po’ di crema per lenire il dolore, arriva il presunto fidanzato (al corrente di tutto), decisamente furioso e pronto a scagliarsi contro la vittima. Medaglia d’argento, invece per il cosiddetto ‘bicivelox’, ovvero un finto autovelox installato per multare le velocità di ciclisti e di pedoni. Il primo posto del podio è arrivato infine per “A letto con l’amica”, dove l’ingegnosa ideatrice ha reso tutto più credibile facendosi ritrovare tra le lenzuola, senza vestiti, insieme al fidanzato della poveretta. Cos’altro sarà stato organizzato per il quarto appuntamento? Clicca qui per vedere il video con alcuni spezzono degli scherzi più apprezzati della terza puntata del programma.

LO SCHERZO PERFETTO, QUARTA PUNTATA: CHI PORTERÀ IN SCENA GENE GNOCCHI? (OGGI, 30 MARZO 2017) - C’è grande curiosità intorno alla quarta puntata de Lo scherzo perfetto in programma su Italia 1: Gene Gnocchi farà nuovamente capolino in giuria, ma nei panni di chi questa volta? Dopo aver portato in scena Genez, Genuel, e Genevacciuolo (clicca qui per vedere una fotografia del travestimento), in prima serata scopriremo chi altri è finito nel mirino del comico e conduttore. L’era dei talent show è servita, e al momento Gene Gnocchi ha deciso di attingere da X Factor, ma anche da MasterChef Italia. A Tv Sorrisi e Canzoni, in esclusiva, ha già anticipato che che ha pensato anche Morgan. Il cantante milanese ha da poco preso la guida della Squadra dei Bianchi nel serale di Amici di Maria De Filippi e ha fatto anche il giudice a X Factor. I volti sono però ancora numerosi, si potrebbe ‘pescare’ ancora da MasterChef con i mitici ‘mappazzoni’ di chef Barbieri, o ripiegare su The Voice of Italy, Dance Dance Dance: l’elenco potrebbe andare avanti ancora per molto. Che cosa ci aspetta, dunque?

