MARA MAIONCHI / La regina della ganache! (Celebrity MasterChef Italia, 30 marzo)

Mara Maionchi

MARA MAIONCHI, LA PROVETTA CUOCA NEL TALENT DI SKY: IL RINGRAZIAMENTO A IGINIO MASSARI (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Sky Uno la terza puntata di questa scoppiettante edizione 2017 del talent culinario Celebrity MasterChef Italia che vede la partecipazione di tre giurati d’eccezione come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Tra le concorrenti che si stanno mettendo maggiormente in mostra c’è senza dubbio la produttrice discografica Mara Maionchi che con la propria simpatia e spontaneità sta conquistando tutti. Al termine della scorsa puntata in cui si è salvata al Pressure Test preparando dei macarons che hanno conquistato Iginio Massari, ha voluto ringraziare il noto pasticcere con un simpatico tweet nel quale ha scritto riferendosi alla crema ganache: “È stata un’emozione azzeccarla, fortuna o meno! Grazie a @iginiomassari per la lezione di dolcezza e gentilezza!”. Un post che ha fatto diventare la Maionchi ancora maggiormente simpatica agli occhi del pubblico televisivo italiano. Clicca qui per vedere il post.

MARA MAIONCHI, LA PROVETTA CUOCA NEL TALENT DI SKY: STRAORDINARIA NELL’ INVENTION TEST (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Nella puntata mandata in onda lo scorso 23 marzo Mara Maionchi ha dimostrato non solo di cavarsela dietro ai fornelli in maniera egregia ma anche di avere grandi capacità organizzative e di comando in cucina. La puntata si è aperta abbastanza in sordina per la Maionchi che non è stata eccezionale alla Mistery Box non riuscendo a guadagnarsi un posto tra i migliori piatti. Tuttavia si è ripresa alla grande nell’Invention riuscendo a preparare un piatto di grande spessore basato su ostriche e mirtilli. Infatti assieme a quello di Roberta Capua il piatto della Maionchi viene valutato come il migliore il che le ha permesso di avere il comando della squadra dei rossi composta da Nesli, Marisa e Antonio Capitani. Nonostante il comportamento di Mara viene enormemente elogiato dai giudici, la sua squadra ha avuto la peggio il che ha messo a rischio eliminazione anche la stessa Mara che tuttavia nella prima manche del Pressure Test ha saputo mettere le cose a posto preparando dei Macarons che hanno conquistato l’inflessibile Iginio Massari.

