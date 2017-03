MARISA PASSERA/ Sempre energica, cosa preparerà? (Celebrity Masterchef, 30 marzo 2017)

Marisa Passera, Masterchef Celebrity

MARISA PASSSERA, LA CONDUTTRICE E’ LA CONCORRENTE A CELEBRITY MASTERCHEF: PERDE LA PROVA IN ESTERNA (30 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata di Celebrity Masterchef di giovedì 23 marzo la conduttrice radiofonica Marisa Passera ha ricevuto parecchie soddisfazioni e ha avuto la possibilità di farsi conoscere in tutta la sua umanità e dolcezza; l'episodio inizia con il racconto che ogni personaggio famoso ha della propria cucina e Marisa dice di avere un approccio sentimentale al cibo come con lo strudel della nonna, piatto familiare e del ricordo. La Mistery Box è particolarmente complessa e cela ingredienti come anguilla, lupini di mare, pomodoro nero, fregola, sedano rapa e foie gras; nonostante questi elementi difficili la concorrente si qualifica tra i migliori tre piatti con la sua "anima in fregola", ricevendo i complimenti di chef Antonino Cannavacciuolo per l'animo e la passione espressi nella ricetta. La commozione è dietro l'angolo e dopo aver abbracciato il gigante buono della cucina italiana, la concorrente si aggiudica la vittoria e la possibilità di ricevere un grosso vantaggio nella seguente Invention. In questa manche Marisa Passera può scegliere tre ricette dello chef Daniel Facen da riprodurre: ostriche con mirtillo, lumache con pompelmo rosa e capesante con rabarbaro. È proprio quest'ultimo piatto che la concorrente sceglie per se stessa, che le ricorda le caramelle al rabarbaro che le regalava il nonno; per i suoi colleghi invece, la concorrente riserva l'ostrica con mirtillo che metterà in seria difficoltà l'attrice Maria Grazia Cucinotta segnandone l'eliminazione. Il piatto di Marisa Passera invece, intitolato "l'orto è un giardino", viene apprezzato da chef Bruno Barbieri a cui piace anche l'impiattamento minimale e più femminile. Nella prova in esterna i concorrenti si trovano a Montalcino in Val d'Orcia, luogo di produzione del celebre Brunello, e devono realizzare la Benfinita, il pranzo dei vendemmiatori che augura la buona riuscita del vino: i piatti sono pici, cinghiale e ciambellone. Marisa Passera si trova nella squadra rossa e purtroppo perde, andando a finire alla Pressure dove l'ospite speciale è il tanto temuto pasticcere Iginio Massari: la concorrente, grazie alla ganache perfetta dei suoi macaron, riesce a salvarsi e salire in balconata con l'amica e collega famosa Mara Maionchi.

MARISA PASSSERA, I SUOI PREGI (30 MARZO 2017) - Marisa Passera è una ragazza molto emotiva, sensibile e dolcissima; quando parla regala un'emozione parola dopo parola e la sua passione verso la cucina è tangibile. Il suo pregio, che è anche il suo lavoro, è quello di essere altamente comunicativa, caratteristica che riversa verso gli alimenti e dentro ai suoi piatti. Ama la cucina del ricordo, i piatti della nonna, lo strudel, le cipolle caramellate, tutti piatti che esprimono un'emozione. L'emotività è sicuramente un elemento a suo favore ma può allo stesso tempo riservare qualche rischio: come ogni ingrediente anche questa sensibilità deve essere dosata in maniera intelligente.

MARISA PASSSERA, SEMPRE PIU' GRINTOSA? (30 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera di Celebrity Masterchef i concorrenti sono tenuti ad affrontare una gigantesca Mistery Box che potrebbe mordere! Nella Invention, Marisa Passera e i colleghi famosi dovranno dimostrare strategia e abilità tecniche e il pubblico appassionato di Masterchef e della sua versione di stelle si aspetta una concorrente sempre vivace ed emotiva ma grintosa e combattiva allo stesso tempo. Forza Marisa, risplendi con la tua voce dentro la cucina di Celebrity Masterchef, come entri ogni giorno nelle case degli italiani.

