MASSIMO LOPEZ/ Come sta? Dimesso dopo l'angioplastica: saluta agitando una banana, video (Ultime notizie)

Massimo Lopez e Tullio Solenghi (Foto LaPresse)

MASSIMO LOPEZ COME STA? PERICOLO PASSATO DOPO L'OPERAZIONE DI ANGIOPLASTICA (STORIE VERE, OGGI 30 MARZO 2017) - Scampato pericolo per Massimo Lopez, sottoposto ad un intervento di angioplastica dopo il malore accusato venerdì scorso mentre stava recitando al Teatro "Impero" di Trani nella rassegna Jazz&dintorni. In collegamento dall'ospedale Bonomo di Andria l'inviato del programma Storie Vere, condotto su Rai 1 da Eleonora Daniele, ha dato buone notizie sulle condizioni di salute dell'attore ancora ricoverato. Massimo Lopez sarà infatti dimesso oggi dall'ospedale visto che le sue condizioni sono migliorate: la conferma ufficiale sulle dimissioni dell'attore è arrivata in diretta dal direttore sanitario Stefano Porziotta. Massimo Lopez ha voluto fare una sorpresa ai telespettatori del programma e si è affacciato dalla finestra dell'ospedale agitando una banana: l'attore è apparso sorridente e, dopo aver messo via il frutto, ha salutato con la mano rivolto verso le telecamere. Alla domanda dell'inviato di Storie Vere "Sei pronto per uscire?" Lopez ha riposto di sì con la testa. Cenno affermativo anche alla domanda "Stai bene?". Dunque i fans dell'attore possono tirare un sospiro di sollievo in attesa di vedere presto Massimo Lopez di nuovo in scena con in suoi spettacoli: tutti aspettano che l'attore possa recuperare le date che sono inevitabilmente saltate. Dopo aver confermato quanto già dichiarato, cioè "di avere la Puglia nel cuore" dopo l'impianto dello stent, Massimo Lopez ha rivolto un ultimo saluto dalla finestra dell'ospedale.

