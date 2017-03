MI MANDA RAI TRE/ Anticipazioni puntata 30 marzo 2017: Equitalia e il telemarketing

Mi manda Rai Tre

MI MANDA RAI TRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 30 MARZO 2017: EQUITALIA, TELEMARKETING E CHIRURGIA ESTETICA LOW COST - Mi manda Rai Tre torna in prima serata per portare avanti la sua mission: tutelare diritti lesi e negati, il rispetto della legalità e la difesa dei cittadini e dei consumatori onesti. L’appuntamento con Salvo Sottile è oggi, giovedì 30 marzo 2017, alle ore 21.15. Il conduttore proverà a i problemi degli italiani alle prese con la rottamazione delle cartelle e con il pressing asfissiante del telemarketing. Sottile lo farà raccontando le storie di alcuni cittadini e attraverso collegamenti, inchieste, pareri degli esperti e approfondimenti. Ci si continua ad occupare di Equitalia dopo che i vertici sono stati sollecitati a dare risposte agli italiani alle prese con file interminabili e con le proprie difficoltà economiche. Stasera in studio i vertici di Equitalia verranno a confrontarsi on i contribuenti e con la proposta di Mi Manda RaiTre che ha riscosso notevole successo: aumentare il numero delle rate della rottamazione. Ci si sposterà poi sull’argomento call center, con il telemarketing aggressivo che a qualsiasi ora del giorno e della sera entra nelle nostre case per proporre nuove offerte sulle varie utenze: spesso si tratta di telefonate asfissianti in cui l’operatore cerca a tutti i costi di convincere i consumatori, che spesso finiscono per siglare inconsapevolmente un contratto con un nuovo fornitore. Mi manda Rai Tre ha controllato di persona per mostrare i sistemi con cui lavorano i call center e stasera scopriremo i sorprendenti risultati di questa ricerca. Infine ci sarà spazio anche per la chirurgia estetica low cost per parlare di chi, per correggere qualche difetto fisico a basso prezzo, si è ritrovato a fronteggiare conseguenze molto pesanti sia per il portafoglio che per l’aspetto fisico.

