MR ROBOT 2/ Anticipazioni, al via la serie con Rami Malek: dov'è finito Tyrell?

Mr Robot 2, in prima Tv assoluta su Premium Stories

MR. ROBOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 MARZO 2017: LA SERIE - Ad un anno di distanza dall'esordio e dal boom di successi, questa sera, giovedì 30 marzo 2017, Premium Stories trasmetterà la prima puntata di Mr Robot 2, in prima Tv assoluta. Si intitolerà "Il controllo", dove ritroveremo di nuovo il protagonista Rami Malek nei panni di Elliot, l'hacker con forti disturbi di personalità. Questa seconda stagione inizierà a distanza di qualche mese dal finale precedente, in seguito alla scoperta di Elliot della verità su Mr Robot, interpretato da Christian Slater. Rispetto al primo capitolo dello show, troveremo alcuni volti nuovi fra i personaggi secondari, mentre sarà presente il cast principale. Rivedremo quindi anche Tyrell, ovvero Martin Wallstrom, Angela, dietro cui troviamo il volto di Portia Doubleday, Darlene, ovvero Carly Chaikin. Promosso a regular, Michael Cristofer sarà invece di nuovo Phillip Price, così come Joanna, la moglie di Tyrell interpretata da Stephanie Corneliussen. Come new entry, invece, troviamo l'attrice Grace Gummer nei panni di Dominique DiPierro, un agente dell'FBI incaricata di indagare sulla violazione del sistema della E-Corp. Anche se con qualche variante, anche la seconda stagione di Mr Robot 2 è stata accolta con clamore dalla critica, conquistando il rating del 94% su RottenTomateos e 81 punti su 100 su Metacritic. Se nel capitolo d'esordio della serie abbiamo conosciuto un Elliot completamente fuori controllo, sottomesso, e corroso dalle proprie paranoie, in questo nuovo segmento narrativo lo rivedremo invece ancora più compromesso dal punto di vista psicologico. A discapito di quanto il giovane hacker ha immaginato, Mr Robot non ha cessato d'esistere, anzi. Lo spettro del padre lo informerà infatti di essere ormai parte integrante della sua mente e di averne anche il dominio completo. Nei primi episodi, Elliot infatti era succube del plagio di Mr Robot, che tuttavia agiva come funzione esterna. Ora che la verità è venuta alla luce, il personaggio di Slater dimostrerà invece una maggiore aggressività e controllo non solo del lato psichico dell'hacker, ma anche di quello fisico. Elliot, infatti, scoprirà molto presto che tutto ciò che credeva di fare per poter evitare il peggio è del tutto inutile: Mr Robot può renderlo un omicidio anche contro la sua volontà. Questi i passi che muoverà inizialmente lo show, mentre la trama cercherà di rispondere ad una domanda importante: dov'è Tyrell? Prima di scoprire tutte le novità di Mr Robot 2, sarà possibile accedere ai contenuti speciali e news presenti sulla pagina ufficiale della serie, disponibile a questo in Facebook indirizzo.

MR. ROBOT 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 30 MARZO 2017, EPISODIO 1 "IL CONTROLLO" - La notte dell'attacco alla E-Corp, Elliot riavvia la backdoor della FSociety e dà via ad una nuova era. Quello sarà tuttavia l'ultima volta in cui vedrà Tyrell. Ritroveremo l'hacker mesi più tardi, alle prese con una routine serrata con cui controllare la sua mente, nel vano tentativo di non farsi sopraffare da Mr Robot. Scoprirà però che la situazione è ancora più grave di quanto pensasse. Durante la terapia, verrà comunque colto da una visione del defunto padre, che più tardi, gli rivelerà che tutti i suoi sforzi di ignorarlo saranno perfettamente inutili. Mr Robot, infatti, ha accesso alla sua mente molto di più di quanto lo stesso hacker possa fare. In tutto questo, Darlene ha ormai preso il controllo della FSociety, che dopo un iniziale successo, è ormai messa al tappeto. La giovane leader non intende tuttavia cedere il colpo e decide di fare un attacco significativo alle banche della E-Corp, spingendo il direttivo a cedere ad un ricatto finanziario. L'azienda si avvale inoltre di una consulente legale, Susan, che Darlene individua come punto ostico da abbattere. Grazie ad uno stratagemma, gli hacktivisti accedono alla villa della donna per portare avanti il loro piano. Elliot invece cerca di capire da Mr Robot che cosa sia successo a Tyrell, misteriosamente scomparso. Riceverà anche una visita di Gideon, ora stretto nella morsa dei federali, che infine lo minaccerà di rivelare la verità sul suo conto. A questo si aggiungeranno anche i ricatti di Mr Robot, che gli rivela di avere un totale controllo della sua mente. Può infatti fargli compiere qualsiasi azione, compreso l'omicidio di Gideon. L'hacker, per quanto turbato, cerca di impedire il proprio crollo psichico: fino a che punto riuscirà a contrastare il suo alter ego?

