Melissa Satta/ Attacca Instagram: non mi sono mai spogliata, perché mio figlio deve leggere cavolate su di me

Melissa Satta si svela in un'intervista a Grazia e parla di haters: "Quando nessuno ti tutela devi farlo da sola!" - Amata e suguitissima sui social, Melissa Satta (ultimamente al centro di una questione molto delicata) nel corso di un'intervista al settimanale Grazia, racconta del suo rapporto con i follower, toccando un argomento molto importante: gli haters. «Io sono social e riservata. E questa non è una contraddizione, questa sono io» esordisce la showgirl moglie del campione centrocampista del Las Palmas Kevin-Prince Boateng e mamma del piccolo Maddox. La notorietà espone, inevitabilmente, ai commenti del pubblico che non sempre è gentile con le parole. Lo sa bele Melissa, che tuttavia nel corso degli anni ha imparare a gestire molto situazioni spiacevoli: «Quando nessuno ti tutela, devi farlo da sola. Ci sono ragazze che si mettono sui social senza sapere che si buttano in pasto agli squali. Non capiscono che chiunque può vedere le tue foto e poi scrivere di te qualsiasi cosa. Chi non c’è passato, non sa quanto sia difficile leggere falsità scritte e postate da persone che non ti conoscono, ma che possono esercitare un devastante potere su di te, e farti del male». Dare un peso alle parole, pensare a ciò che si scrive anche se su un semplice social è qualcosa su cui Melissa con la sua intervista vuole far riflette, ecco infatti che sull'argomento conclude: «C’è ancora gente che tratta una ragazza che mette la minigonna come una poco di buono. Io sono una che non si è mai spogliata. Ho scelto di non fare calendari, perché mi è sempre sembrato importante concedermi una forma di rispetto, di pudore. Ma ti pare che mio figlio debba leggere, in futuro, certe sciocchezze su di me?».

