NEMO, NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni e servizi: vaccini e morbillo, Sgarbi e Balivo al commento (30 marzo)

Nemo - Nessuno escluso (LaPresse)

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 MARZO 2017: VACCINI E IL PAPA - Enrico Lucci e Valentina Petrini, stasera giovedì 30 marzo 2017, saranno alla guida di una nuova puntata di Nemo - Nessuno escluso, il programma della seconda rete nazionale che apre porte sempre diverse, indagando a fondo e proponendo al pubblico argomenti e temi di scottante attualità, con reportage, documenti e interviste. Impossibile, per esempio, ignorare le ultime notizie relative al morbillo. Il dibattito sulle vaccinazioni continua: l’ultimo bollettino emesso dall’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che i casi in Italia hanno già superato quota 1000, 200 in più circa rispetto all’anno scorso. A Nemo - Nessuno escluso verrà dato spazio ad alcune testimonianze di genitori che hanno scelto di non vaccinare i loro figli. L’attenzione si sposerà poi su Papa Francesco, anche qui sotto una luce diversa da quella che si potrebbe immaginare: lo scorso weekend il Santo Padre ha visitato Milano e Monza, facendo tappa - tra le altre - a San Siro, per incontrare i Cresimati e i Cresimandi, e al Carcere di San Vittore. Ad accoglierlo, una folla smisurata di fedeli: a Nemo - Nessuno escluso Lucci e Petrini daranno però parola ai cosiddetti ‘antipapisti’, ovvero coloro che criticano l’operato del Papa. Ci sarà naturalmente una controparte pronta ad intervenire, nella persona di Don Aldo Bonaiuto, un sacerdote della comunità Papa Giovanni XIII. Diversi i volti che faranno capolino in prime time: sul divano, per commentare la puntata, ci saranno Caterina Balivo - che ha appena annunciato la sua seconda gravidanza, piena di gioia - e Vittorio Sgarbi. Presente all’appello anche Stefano Fresi, volto di “Smetto quando voglio”. I mitici TheShow - che si sono già fatti notare in tv (oltre che sul we, chiaramente) partecipando a Pechino Express - si occuperanno nientemeno che di nutrie. Che cosa dovremo aspettarci?

