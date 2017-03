NESLI / Presentato il suo ultimo album (Celebrity MasterChef Italia, 30 marzo)

Nesli

NESLI, IL RAPPER - CUOCO NEL TALENT DI SKY: PRESENTATO IL SUO ULTIMO ALBUM (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Nella prima serata di Sky Uno viene trasmessa una nuova divertente puntata del noto talent culinario Celebrity MasterChef Italia nel quale stanno prendendo parte tre eccezionali esponenti del mondo della cucina nelle vesti di giurati: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Tra i concorrenti vip che stanno caratterizzando questa edizione dello show di Sky Uno c’è anche il rapper Nesli che contrariamente a quello che si poteva pensare alla vigilia, sta dimostrandosi decisamente a proprio agio dietro ai fornelli. Peraltro in questi giorni Nesli è molto impegnato per il lancio del suo ultimo lavoro discografico intitolato "Kill Karma La mente è un’arma". Si tratta di una sorta di riedizione dell’album Kill Karma con l’inserimento alcuni nuovi brani tra cui Do retta a te, proposto al Festival di Sanremo al fianco di Alice Paba. Nel corso di un’intervista di presentazione rilasciata a RadioItalia.it Nesli ha dichiarato a proposito della sua foto con in mano un’arma per uccidere il karma: “Io ho sempre sognato di fare l’attore e di farlo per un determinato tipo di cinema, alla Gomorra. Mi hanno detto ‘nel set fotografico proviamo a fare uno scatto per proporti’ ma in realtà erano soltanto foto per il cd”.

NESLI, IL RAPPER - CUOCO NEL TALENT DI SKY: SALVO AL PRESSURE TEST (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 30 MARZO) – Nella puntata mandata in onda lo scorso giovedì 23 marzo il rapper Nesli si è dovuto misurare con una Mistery Box nella quale l’ingrediente principale era l’anguilla. Una prova buona ma non eccezionale tant’è che non è stato valutato tra i migliori. Sulla falsa riga della Mistery è andata la performance di Nesli anche per quanto concerne l’Invention ed in particolare con il provetto cuoco che ha dovuto preparare un piatto basato su ostriche e mirtilli. Un buon piatto tant’è che non è stato inserito nei tre a rischio eliminazione. Nella gara in esterna il rapper ha vestito il grembiule blu in quel di Montalcino mettendo a completo servizio della propria caposquadra Mara Maionchi. Nesli e gli altri si danno molto da fare ma alla fine ad avere la meglio sono stati i grembiuli rossi capitanati da Roberta Capua. Dunque per Nesli e tutti i componenti dei rossi, un pericoloso Pressure Test nel quale il rapper si salva in extremis con i Macarons ai danni di Antonio Capitani.

