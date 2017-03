Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 30 marzo 2017: Cancro, Leone e tutti gli altri

Paolo Fox, l'oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 30 MARZO 2017, A LATTEMIELE: CHI SCENDE E CHI SALE - C'è chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 30 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Scende sicuramente il segno dei Gemelli che nonostante la presenza importante di Giove nel segno subisce la forte opposizione di Saturno. Questo porterà a delle complicazioni pratiche che potrebbero andare a incidere su tutto il fine della settimana. Sale invece l'Ariete che sicuramente vivrà un mese importante ad aprile e già inizia a prepararsi in maniera positiva in questo senso. C'è da regolare con attenzione l'audacia che a volte diventa eccessiva e porta di rado ai risultati che ci si era messi in testa. Sale anche il Cancro che supera dei momenti particolari e molto complicati vissuti nell'ultimo periodo. La burrasca ormai è alle spalle e ci si può godere la calma che ne consegue.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 30 MARZO 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere quei segni zodiacali che si possono considerare per la giornata di oggi, giovedì 30 marzo 2017, né carne né pesce. Il Toro non riesce a tirare fuori la sua personalità e non ha la possibilità di fare delle scelte. Per essere sereni in questo periodo c'è l'obbligo di appoggiarsi a qualcuno di fiducia e questo dispiace perchè il segno è estremamente forte e con la volontà di essere sempre indipendente. Il segno che vive i maggiori contrasti è sicuramente quello dei Gemelli che vedono nel loro segno un Giove benevolo ma un Saturno in opposizione. Ci sono dei dissidi interiori che non lasciano sorridere per il momento. Serve trovare qualcosa di importante nelle situazioni per riscattarsi e riuscire ad uscire fuori da un momento non particolarmente positivo. Questo porta a dei ritardi consistenti nelle situazioni di puro aspetto pratico.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 30 MARZO 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 30 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Acquario vive un momento svagato che lo porta ad essere molto concentrato su sé stesso. I Pesci invece vivranno una giornata molto tormentata per diversi motivi, nonostante questo vive delle opportunità piuttosto interessanti e che lasciano buone speranze per il futuro. Il desiderio però è quello di rifugiarsi nei sogni, sfuggendo in un certo senso alle preoccupazioni della realtà. La necessità di tornare forti su alcune situazioni importanti e pertinenti che riguardano sia il mondo del lavoro che quello dei rapporti interpersonali. Il Capricorno invece vivrà una seconda parte di settimana molto più positiva di quanto visto fino a questo momento. Arrivano delle conferme importanti in campo sentimentale dove ci potrebbero essere anche delle belle sorprese. Bisogna però essere tranquilli ed evitare di esagerare soprattutto quando c'è voglia di affrettare alcune situazioni.

© Riproduzione Riservata.